寒潮來襲｜內地局部降溫16℃以上 海南島料低見13℃

寒潮來襲！中央氣象台昨晚8時發布今年首個寒潮黃色預警，並在今早10時延長發布，預計今午2時起至下周一早上8時，受寒潮影響，內地自西北向東南有一次大風降溫過程，氣溫普遍下降攝氏8至10度，北方局部地區氣溫急降超過16度；甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、山西、河北、北京、遼寧等地將自西向東陸續出現今冬初雪，內蒙古及東北部份地區更將有暴雪。中國氣象局已啟動重大氣象災害(寒潮)三級應急響應。

新疆多地今日已出現「斷崖式降溫」，截至下午4時，烏魯木齊氣溫已直降22.6度，木壘縣氣溫降幅更高達23.3度。廣東則要到周六晚才開始受到冷空氣影響，粵北最低氣溫料跌至9度左右。四季如春夏的海南島就預計，下周一、二最低氣溫降至13度，最高氣溫或降至17度。

香港下周一跌至17度

香港方面，天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日緩和，周末期間該區風勢微弱，能見度較低，天氣相當溫暖。預料一道冷鋒會在周日晚上抵達華南沿岸，氣溫將顯著下降及有幾陣雨，下周一低見17度，隨後數天早晚清涼，下周二介乎16至21度，天氣乾燥，相對濕度只有35%、40%，至下周五氣溫逐步回升至最低17、18度。