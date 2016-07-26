寒潮來襲｜北京初雪早23天 局部地區積雪近50厘米(多圖)

今日是意味冬季開始的農曆二十四節氣「立冬」，內地寒潮持續，北方多地都在昨日或今日落下今冬初雪，部分地區甚至一落就是暴雪。在首都北京，初雪昨日午後蒞臨，比常年提早23天，雪量截至今早10時達10.7毫米，屬於「12小時內雪量達6毫米」的「暴雪」級別，其中延慶區局部地區積雪接近50厘米。全市超過170條巴士線停駛、繞道或「飛站」，多條公速公路封閉，高鐵部分班次停駛或延誤，首都機場最少31個航班取消。

中央氣象台今晚6時繼續發布暴雪橙色及寒潮黃色預警，預計截至明晚8時，內蒙古東南部及東北多地暴雪持續，新增積雪10至20厘米，局部地區超過40厘米；黃淮、江淮、江南和華南中東部部分地區氣溫普遍下降攝氏8至10度，局部地區降幅超過14度，最低氣溫「0度線」料壓至江蘇、安徽北部、河南南部至四川北部一帶。

北京低溫料破近10年同期紀錄

北京降雪今日午後漸歇，全市積雪普遍深2至8厘米，城管部門出動2.8萬人次掃雪鏟冰。北京氣象部門預計，雪後氣溫進一步下降，預計今晚深夜至明日清晨最低氣溫或降至零下5度，破近10年同期紀錄。

與此同時，山東濟南今日亦暴雪，市區積雪深達20厘米，中小學及幼稚園明日停課1天。河北滄州滄縣今早有油站頂部因積雪過多倒塌，無人傷亡。

澳門周二低見14度 海南島13度

廣東北部則在今日午後開始受冷空氣影響，連州下午3時氣溫降至15.3度，較昨日大跌12.4度，氣象台預計明起至周三全省平均降溫8至10度。

香港方面，今晚氣溫顯著下降，明早市區預計最低17度，新界再低兩三度，下午最高約23度；周二預計16至21度。澳門氣溫更低，明日低見15度，周二介乎14至20度。至於海南島，預計中部及西部周二及三的最低氣溫跌至13度。

(多圖) 寒潮來襲｜北京初雪早23天 局部地區積雪近50厘米