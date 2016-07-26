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寒潮來襲｜局部積雪50厘米 北京暴雪交通受阻
1 小時前
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寒潮來襲｜局部積雪50厘米 北京暴雪交通受阻
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北京故宮銀裝素裹，吸引許多民眾冒雪去打卡。(新華社)
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北京大雪，小狗也穿上棉衣。(新華社)
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北京環球影城哈利波特魔法世界大雪紛飛，極有電影感。(新華社)

昨日是農曆二十四節氣中的「立冬」，內地寒潮持續，北方多地在立冬正日或前夕落下今冬初雪。在首都北京，初雪前日午後蒞臨，比常年提早23天，截至昨早的平均降雪量甚至達到暴雪級別，延慶區局部地區積雪更接近50厘米。全市逾170條巴士線停駛、繞道或「飛站」，多條高速公路封閉，高鐵部分班次停駛或延誤，首都機場最少31個航班取消。

中央氣象台昨晚6時繼續發布暴雪橙色及寒潮黃色預警，預計截至今晚8時，內蒙古東南部及東北多地持續暴雪，新增積雪或達20厘米，甚至超過40厘米；黃淮、江淮、江南和華南中東部氣溫普遍下降攝氏8至10度，局部地區降幅超過14度。

北京截至昨早10時平均降雪量10.7毫米，達到「12小時內雪量大於6毫米」的暴雪級別，全市積雪普遍深2至8厘米，城管部門出動2.8萬人次掃雪鏟冰。降雪午後漸歇，惟北京雪後氣溫料進一步下降，預計昨晚深夜至今日清晨最低氣溫或跌至零下5度，破近10年同期紀錄。
與此同時，山東濟南昨日暴雪，市區積雪深達20厘米，中小學及幼稚園今日停課1天。河北滄州滄縣昨早有油站頂部因積雪過多倒塌，無人傷亡。廣東北部則自昨午開始受冷空氣影響，其中連州昨午3時氣溫降至15.3度，較前日大跌12.4度，氣象台預計，今起至周三全省平均降溫8至10度。

明日香港低見16度 澳門14度

香港方面，昨晚氣溫顯著下降，今早市區預計最低17度，新界再低兩三度，下午最高約23度；明日預計16至21度。澳門氣溫更低，今日低見15度，明日介乎14至20度。至於海南島，預計今、明兩日，中部及西部最低氣溫跌至13度。

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北京頤和園紅妝映雪。(中新社)
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北京延慶區有地方積雪接近50厘米。(互聯網)

寒潮來襲｜局部積雪50厘米 北京暴雪交通受阻

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/寒潮來襲｜局部積雪50厘米-北京暴雪交通受阻-291964
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