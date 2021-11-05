寒潮來襲｜遼寧暴雪交通中斷 市民為返工騎馬滑雪

內地寒潮持續，東北多地暴雪。在遼寧，瀋陽、大連、阜新、錦州、鞍山等地大暴雪或特大暴雪，截至今午4時，積雪超過30厘米，其中阜新市最深積雪達39厘米，打破當地有氣象記錄以來最深積雪紀錄。遼寧全省高速公路封閉，部分列車停運，港口停止運作，客輪停航，大連機場及桃仙國際機場亦一度關閉。鞍山市雪深及膝，巴士、的士停駛，私家車難行，市民今早徒步上班，有人就騎馬代步，甚至直接滑雪。

瀋陽所有學校今日停課，有中學頂樓天花今早被積雪壓毀，無人傷亡。東北蔬菜主產區瀋陽新民地區更有300多個蔬菜大棚被積雪壓塌，當地政府及菜農正致力搶救。

內蒙通遼暴風雪破氣象紀錄

內蒙古暴雪更嚴重，其中通遼市出現有氣象記錄以來最強暴風雪，全市學校停課，機場關閉，暫無人傷亡，牧區牛棚塌陷較多。市內科爾沁左翼中旗、科爾沁區、科爾沁左翼後旗、庫倫旗及青龍山，昨早8時至今早8時錄得破紀錄的單日降雪量，庫倫旗氣象站今日更錄得極大風速每秒20.8米，打破歷來紀錄。

庫倫旗氣象站積雪深至大腿

通遼市今輪暴雪自上周五晚8時開始，截至今午2時，累計降雪量最多的是庫倫旗水泉氣象站，達75.1毫米；庫倫旗氣象站則錄得65厘米全市最深積雪，雪深至大腿。有民居院落積雪嚴重，房屋一半被淹埋。水廠甚至發生電路故障，老城區大部分地區停水。

料未來10至15日再有冷空氣

中央氣象台預計，內蒙古、遼寧、吉林及黑龍江等地明日仍有大雪至暴雪，局部地區大暴雪。中央氣象台首席預報員楊舒楠指出，今次寒潮已近尾聲，結束後會稍為回暖，而未來10至15天仍有冷空氣活動，強度雖不及今次，但全國大部分地區平均氣溫仍較常年同期低。