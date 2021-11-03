寒潮來襲 內地「斷崖式降溫」 香港下周二低見16度

下半年最強寒潮來勢洶洶！中央氣象台前晚8時發布今年首個寒潮黃色預警，並於昨日延長發布，預計昨午起至下周一早上，內地由西北至東南逐漸降溫，降幅普遍達攝氏8至10度，北方局部地區更將急降超過16度，內蒙古及東北部分地區甚至會有大暴雪。香港天文台則預計，受冷鋒影響，下周二最低氣溫16度。

天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流未來一兩日緩和，周末期間風勢微弱，天氣相當溫暖；周日晚上一道冷鋒抵達華南沿岸，氣溫將顯著下降及有幾陣雨，下周一低見17度，下周二則介乎16至21度，天氣乾燥，相對濕度只有35%、40%，隨後數天早晚清涼，下周五起氣溫逐步回升至最低17、18度。

內地方面，新疆多地昨日「斷崖式降溫」，截至昨午4時，烏魯木齊氣溫已大跌22.6度，木壘縣氣溫降幅更多達23.3度。甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、山西、河北、北京、遼寧等地則預計在今次寒潮陸續出現今冬初雪，其中內蒙古及東北部分地區更可能在周日前後有大雪至大暴雪。中國氣象局提醒，民眾需警惕暴雪成災的可能性，提前做好相應防範措施。中國氣象局已啟動重大氣象災害(寒潮)三級應急響應，密切監測天氣情況。

海南島低溫料跌至13度

廣東就要到周六晚才開始受到影響，粵北最低氣溫料跌至9度左右。四季如春夏的海南島則預計，下周一、二最低氣溫降至13度，最高氣溫或降至17度。

至於「寒潮」和「冷空氣」的分別，中國氣象局介紹，寒潮「是冷空氣中的『王者』」。內地將冷空氣分為五個級別，分別是弱冷空氣、中等強度冷空氣、較強冷空氣、強冷空氣及寒潮。另據《中央氣象台氣象災害預警發布辦法》，寒潮預警級別由低至高為藍色、黃色、橙色。

寒潮來襲 內地「斷崖式降溫」 香港下周二低見16度