假App幾可亂真 提防誤用

實試「假安心」仍未死 專家指難杜絕 警稱已移除涉案仿製程式網頁

本月起進入政府大樓、街市、醫院等大部分政府設施，均強制須掃「安心出行」二維碼記錄行蹤，5人前日疑因使用假冒的應用程式進入灣仔入境大樓，涉嫌行使虛假文書被捕。警方指，早前已把假冒「安心出行」應用程式網址移除，案發時已不能下載。不過本報發現，已下載至手機的假冒程式雖未能直接「掃碼」，但仍可手動輸入地址，其「記錄頁面」仍可魚目混珠。有科技資訊專家指，不排除仍有市民不知情下下載及使用假App，呼籲從官方途徑下載自保。

被捕5人包括1名審計署人員、2名入境處人員及2名政府外判員工。5人年齡介乎22至45歲，仍被扣查，其中3名政府人員已停職。警方表示，前日上午接獲入境處報案，指有人涉嫌使用假冒「安心出行」，進入入境事務大樓，其中4人懷疑使用俗稱「安心回家」的假冒應用程式，用家可以自行輸入地址；另一人則涉嫌出示曾到訪入境事務大樓的「安心出行」舊截圖。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察黃長俊說，入境處職員發現5人出示到訪紀錄時，發現其介面與真正的「安心出行」介面字體、顏色或設計等有分別，進一步檢查，在假App返回上一頁時，發現可以輸入地址，於是揭發事件。他補充，警方早前已採取行動，將假冒的「安心回家」應用程式網址移除，案發時已無效，不能再在網誌下載，相信他們案發前已下載。警方下一個調查方向會是找出程式開發者，並嚴厲譴責網上討論區鼓吹下載偽冒「安心出行」及安裝教學，或作刑事調查。

假「安心出行」有不同版本

「安心回家」是冒仿「安心出行」假App的坊間俗稱，網絡上或有不同開發者及版本。有假App介面幾可亂真，用色、字體相近，不過頂部少了「安心出行」的標誌，自動離開選項錯誤置於「離開場所」按鈕的上方，變更設定選項也有不同。在手機主頁上，App顯示的標誌上，同樣標示名稱為「安心出行」，但標誌的中文字則變成一個人形公仔。其中開發平台GitLab的版本，已經停止運作不能使用。

昨晚本報試用另一個平台的仿製版「安心出行」，其網誌顯示為「back-home-safe.pages.dev」，網頁有教學把網頁標籤加至主畫面，又有「我知我做緊乜，俾我入去」的「警告」字眼。按指示把它加至主畫面，與真App標誌一模一樣，但它的掃碼功能，昨未能讀取餐廳的場地二維碼，但仍然可手動輸入地址，按鈕也以「話去就去！」的「棧鬼」字眼標示。

方保僑：小心不知情下用假App

真App主頁本身功能較多，除基本掃碼記錄到訪，也有專為掃描的士車牌功能、查看電子針卡、報告確診等功能。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，涉案假App即使下架也難以杜絕，他解釋，部分下載至手機的假App仍可使用，而開發者另寫一個程式也可再上架。他認為，要分辨真App或假App也有難度，政府或可改動正版App顏色、設計等，但也可能產生混亂，例如不是所有人會自動更新程式，致新舊版本同時流通時，或被誤會為使用假App。他說，惟有呼籲市民切勿使用假App，並指為「食餐飯觸犯法例，得不償失」。不過他指出，市民可能不知情下使用了假App，例如由朋友和一些群組轉發下載有關檔案，提醒市民應從官方途徑下載，如政府「安心出行」網站(https://www.leavehomesafe.gov.hk/tc/)上的「Apk」安裝檔。他補充，不明來歷渠道程式或有病毒、木馬程式、勒索軟件等風險；官方途徑可避免下載錯誤程式，畢竟若市民從未使用過真的「安心出行」，也不清楚真App介面和使用方法等。

若市民仍有私隱擔憂，方保僑指，大可使用另一部涉較少個人資料的手機使用「安心出行」，因該程式最重要是讓市民履行防疫責任，以便跟進個案及提醒檢測等，發揮防疫作用。

「B類食肆」疑強制「安心出行」

另外，目前只有C類及D類餐飲處所，堂食食客必須使用安心出行。身兼港區人大代表的立法會議員田北辰指，據他了解，政府最快本月中擴大至「B類食肆」強制使用。田北辰指，內地較關注開放港人北上免檢疫後，一旦有人確診，如何追蹤其過去14日的接觸群組，若收緊後，內地會較安心。餐飲管理協會會長楊位醒認為，安心出行是防疫很好的科學工具，填紙仔花費人手跟進和檢查，形容要請核數師站門口，冀擴大後B類食肆也可延長營業時間至凌晨12時。



實試「假安心」仍未死 專家指難杜絕 警稱已移除涉案仿製程式網頁