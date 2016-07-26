實體賽事香港馬拉松10月24日復辦 跑手需打齊針加核酸檢測

因疫情停辦及延期的香港馬拉松昨有好消息！田徑總會宣布香港馬拉松實體賽事將於10月24日復辦，但規模和路線均需要調整。賽事3個組別合共只有18,500個參賽名額，較2019年的7.4萬個大減75%；而每個組別更將最少一半名額，預留予2020年渣馬成功報名者，獲編配名額的跑手須於10月10日前打齊兩劑新冠疫苗，賽前72小時要做核酸檢測。

十公里賽起點改西隧九龍收費廣場

今年賽事將維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事3個組別，名額分別4,000、6,500和8,000，合共提供18,500個參賽名額。3個組別仍以維園作終點，馬拉松、半馬起點為尖沙咀，但10公里賽事將改以西隧九龍收費廣場作起點。大會指，為配合政府防疫措施，並參考多個國際馬拉松賽事的最新防疫規定，所有參與實體賽事的跑手須不遲於比賽前14天，即10月10日完成接種政府認可的新冠疫苗。成功獲編配名額的跑手須於領取選手包當日親身提交疫苗接種紀錄及確認於過去21天未有到訪香港以外地方的健康申報表，並於賽前72小時以內完成政府認可的新冠病毒核酸檢測。

公眾可於9月2日早上10時起於網上登記公眾抽籤報名。3個組別最少一半名額，將預留予2020年渣馬的成功報名者，合資格者可於8月23至27日報名，由於今年名額較去年少，合資格者如最終未能成功報名，預留名額將可保留至2022年賽事。一旦實體賽事因疫情或其他因素影響而被逼取消，於比賽舉行14天前(即10月10日或之前)取消，跑手可獲50%報名費退款；若於賽前14日內取消的話，跑手將不獲退款，但可免費獲虛擬跑名額。

首辦虛擬跑

為鼓勵更多跑手重拾動力，大會特別舉辦虛擬跑，於10月25日至11月14日舉行，組別與實體賽相同，16歲以上人士可於9月15日上午10時起於大會網站登記。參加者須以大會指定流動應用程式紀錄跑步過程，不限地點完成所選的里數，經核實後可獲取電子證書、大會紀念T恤及獎牌。香港田徑總會主席關祺說，去年因疫情而停辦賽事後，大會一直關注疫情發展，與政府相關部門積極磋商後，大會訂出相關的防疫指引，包括進行賽前檢測。為減輕跑手參賽成本，香港田徑總會將全數資助跑手的50元防疫行政費，並感謝渣打銀行額外贊助跑手的檢測費用。

跑手可親身參與馬拉松或感「真的很興奮」，但浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，一般備戰全馬需6至9個月、半馬至少6個月、10公里賽也需3個月準備期；馬拉松停辦多時，過去一年跑手訓練動機減低，家長或照顧停實體課子女，打亂訓練時間等，整體跑友體質轉弱，體重也平均增加3公斤，而體重是受傷主因，因此，他建議參加者首要瘦身，鍛煉大腿肌肉減少受傷機會，同時應調整目標，避免過度訓練，直言今年要破自己紀錄將「抆水啲」。對於10公里賽事改變路線，他指出仍然有斜路路段，建議針對斜路跑步訓練相關肌肉。至於人數大減，他指出大會要求加者打齊針及檢測，理論上安全，而大家調低目標，「以自己愉快、開心，按能力唔使咁搏」，起跑時分開一些，可進一步降低風險。他續指，不擔心影響市民對賽事熱情，在奧運效應下，加上經歷疫情及社會事件，社會需要大型運動盛事散播正能量；限萬餘個名額可讓大會疫後試行運作，又謂每年有幾十項跑步活動，政府也可推廣市民參與，毋須只聚焦馬拉松，冀民政局與食衛局協商平衡安排。

香港馬拉松自1997年至今由渣打銀行(香港)冠名贊助，是香港最大型的公路長跑比賽；過往於每年1或2月舉行，受新冠疫情影響，原訂於去年2月舉行的「渣馬2020」須取消，田總於去年8月宣布原訂今年1月舉行「渣馬2021」延期，並於去年12月初宣布延至今年10月24日舉行，但仍需因應疫情變化。