審計報告｜帳委會：政府很多情況下偏離程序

立法會政府帳目委員會今日向立法會提交報告書，內容為今年4月底公布的審計報告，涵蓋多個與政府管理及公共服務相關課題，涉及12個政策局或部門。報告書提出，發現政府政策局或部門的行事方式在很多情況下均「偏離既定程序、指引或規則」，促請有關部門汲取經驗以及糾正弊端，但認為審計報告所涉議題均毋須以公開聆訊方式進行詳細調查。

曾狠批審計報告惹保安局介入 入境處：加倍謹慎遵從要求

該份審計報告於今年4月發布，其中一部分質疑入境處跟進懷疑假結婚個案進度過慢，更有個案待涉案人士離世後仍未有結果。入境處同日罕有批評事件，斥審計署為「不懂刑事調查的人」，形容該份報告「胡亂批評」執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象。事件引發保安局介入，發表聲明指應盡量避免公開爭辯有關事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊。

相關新聞：審計報告｜遭入境處指責「胡亂批評」 審計署：應避免公開反駁審計結果

帳委會報告書載有入境處就事件的回覆指，該處承諾將加倍謹慎，遵從部門應避免在委員會進行公開聆訊前對審計報告作出公開評論的要求，並確保不會發生同樣情況。

料仍需1.4年處理積壓個案

另外，入境處再就事件解畫，稱入境處調查分科在2019年6月進行架構重組，把所有懷疑假結婚個案集中交由專案小組處理，總編制增至53個職位。入境處又指，2019年下半年共拘捕604名疑犯及處理102宗中止調查個案，較未重組前的上半年分別增約23%及55%。而專案小組的積壓個案由去年12月的2,237宗，減至今年4月的1,798宗，料按現時編制仍需1.4年處理。

相關新聞：審計報告 疑假結婚個案積壓逾2600宗 追查7年至案主去世未完