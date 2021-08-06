寵物情緣｜失蹤12年 貓咪與主人奇蹟團聚「回家就像從沒離開過」

一人一貓的情誼與緣份！英國德文(Devon)一隻貓咪失蹤12年，竟能與主人再團聚，回到老家後全無陌生，就像沒離開過一樣。

賴特(Natalie Wright)的貓咪Ozzy於2009年失蹤，之後多個月亦遍尋不獲，賴特無奈放棄，接受貓咪已死或已被人收養，但估不到奇蹟會在12年後發生。救貓組織上月底接報到距離賴特家僅8英里的一處公園，治療一隻口腔受傷的流浪貓，再把貓咪的相放上網，幫牠尋找主人。

念念不忘 終於找到

賴特無意間看到照片，一眼便認出是Ozzy，「牠的外形和毛色都沒變，我肯定是牠，但又怕失望」。儘管懷疑Ozzy會否仍然生存，賴特還是到公園去見見牠，比對舊照片後，便將牠帶回家再觀察其反應。

一切都是「十五十六」，但回到家後，賴特便確定這隻貓就是Ozzy，因為牠對家裡的環境很熟識、很適應，只是經過這麼多年，已變成一隻有傷病的16歲老貓了。賴特說，Ozzy竟認得家裡另一隻老貓和一隻狗狗，牠也自自然然地走到以前愛睡的地方，「就像從未離開過」。

能與失蹤了12年的愛貓重聚，賴特形容是「不可思議」、「難以置信」、「好極了」，懷疑Ozzy這些年來都住在那公園裡，附近居民和遊人給牠餵食，救貓組織負責人亦指，貓兒走失12年後能與主人團聚，實屬罕見。