封區檢測｜俄駐港總領事館人員初步確診 西灣河嘉亨灣第1座圍封強檢

​俄羅斯駐港總領事館一名55歲人員初步確診，並帶有變種病毒，他居住的西灣河太康街38號嘉亨灣第1座，自晚上7時起須圍封強檢。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。當局目標是明日上午約7時完成行動。

初確診男子機場檢測呈陰性

食物及衞生局表示，該名55歲男病人是俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，居於嘉亨灣第1座，於8月22日離開香港前往俄羅斯，並於10月5日由俄羅斯經芬蘭乘搭荷蘭航空AY101返抵香港，經抵港檢測呈陰性，其後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。

已打兩針科興上周四樣本初步呈陽性

患者前日(14日)提交的樣本結果呈初步陽性，Ct值約15至16、即病毒量高，並驗出帶有L452R變異病毒株，但沒帶有N501Y和E484K變異基因。患者沒有病徵，並曾於6月29日及7月27日在港接種科興疫苗。根據病人提供的資料，他於抵港後一直留於家中。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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