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封區檢測｜嘉亨灣第1座強檢未發現個案　約70戶未應門當局籲聯絡跟進
9 小時前
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西灣河新冠肺炎變種病毒嘉亨灣圍封強檢俄羅斯駐港總領事館強制檢測令
封區檢測｜嘉亨灣第1座強檢未發現個案　約70戶未應門當局籲聯絡跟進
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政府昨日對嘉亨灣第一座作圍封強檢，未發現個案。(資料圖片)

政府周五(15日)宣布圍封西灣河嘉亨灣第一座，進行強制檢測，直至今早9時半宣布完成有關行動。在已完成檢測的約830名居民中，未有發現個案，然而仍有約70戶居民未有應門，當局在早上對外出的居民進行檢查，發現2人未有強檢，並向他們發出罰款及強檢令，政府呼籲未應門的約70戶向當局聯絡進行檢查。

因應日前一名俄羅斯駐港領事館職員，在入境時樣本被發現呈陽性，並帶有變種病毒，港府昨晚圍封嘉亨灣第一座強檢。截至凌晨1時，已為約830名居民進行檢測，當中未有出現個案。然而政府指，在該處約435戶之中，有約70戶未有應門。不排除當中布可能已接受隔離的住戶，以及部分單位空置，但政府未有有關資料。

其後政府今早至9時半對該處外出的人士進行檢查，在約200多名受檢人士當中，發現有2人未有進行檢測，並向2人發出定額罰款5,000元及強檢令。政府呼籲未有應門的約70戶居民，盡快聯絡政府進行檢查。

相關新聞：封區檢測｜俄駐港總領事館人員初步確診　西灣河嘉亨灣第1座圍封強檢

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/封區檢測｜嘉亨灣第1座強檢未發現個案　約70戶未應門當局籲聯絡跟進-288831
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