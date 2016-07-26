封區檢測｜嘉亨灣第1座強檢未發現個案 約70戶未應門當局籲聯絡跟進

政府周五(15日)宣布圍封西灣河嘉亨灣第一座，進行強制檢測，直至今早9時半宣布完成有關行動。在已完成檢測的約830名居民中，未有發現個案，然而仍有約70戶居民未有應門，當局在早上對外出的居民進行檢查，發現2人未有強檢，並向他們發出罰款及強檢令，政府呼籲未應門的約70戶向當局聯絡進行檢查。

因應日前一名俄羅斯駐港領事館職員，在入境時樣本被發現呈陽性，並帶有變種病毒，港府昨晚圍封嘉亨灣第一座強檢。截至凌晨1時，已為約830名居民進行檢測，當中未有出現個案。然而政府指，在該處約435戶之中，有約70戶未有應門。不排除當中布可能已接受隔離的住戶，以及部分單位空置，但政府未有有關資料。

其後政府今早至9時半對該處外出的人士進行檢查，在約200多名受檢人士當中，發現有2人未有進行檢測，並向2人發出定額罰款5,000元及強檢令。政府呼籲未有應門的約70戶居民，盡快聯絡政府進行檢查。