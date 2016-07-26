封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封 初步確診患者抵港後曾居住
55 分前
封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封 初步確診患者抵港後曾居住
本港今日(9日)新增1宗新型肺炎確診，已連續32日沒有本地感染個案，另有少於5宗初步確診，包括一名曾在尖沙咀棉登徑8號凱譽居住的病人。政府晚上7時起圍封凱譽，要求範圍內人士強制檢測，目標明日早上約7時左右完成行動，介乎緬甸臺及白蘭軒道的一段棉登徑，亦因配合行動而暫時封閉。
個案初步顯示涉及變異病毒株
政府發言人解釋，今日在凱譽發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示患者涉及變異病毒株。政府經評估後認為相關區域感染風險有機會較高，遂在檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。
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封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封 初步確診患者抵港後曾居住
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