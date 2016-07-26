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封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封　初步確診患者抵港後曾居住
55 分前
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新型肺炎強制檢測圍封強檢封區變種病毒輸入個案新冠肺炎尖沙咀凱譽
封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封　初步確診患者抵港後曾居住
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尖沙咀凱譽今晚7時起被當局圍封。(鍾式明攝)

本港今日(9日)新增1宗新型肺炎確診，已連續32日沒有本地感染個案，另有少於5宗初步確診，包括一名曾在尖沙咀棉登徑8號凱譽居住的病人。政府晚上7時起圍封凱譽，要求範圍內人士強制檢測，目標明日早上約7時左右完成行動，介乎緬甸臺及白蘭軒道的一段棉登徑，亦因配合行動而暫時封閉。

個案初步顯示涉及變異病毒株

政府發言人解釋，今日在凱譽發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示患者涉及變異病毒株。政府經評估後認為相關區域感染風險有機會較高，遂在檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。

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尖沙咀凱譽及一段棉登徑的圍封範圍。(政府新聞處)

封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封 初步確診患者抵港後曾居住

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封　初步確診患者抵港後曾入住-292277
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