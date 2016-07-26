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封區檢測｜金獅花園金輝閣晚上7時圍封　48歲機場貨運工源頭未明
26 分前
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新型肺炎強制檢測圍封強檢封區變種病毒輸入個案新冠肺炎大圍金獅花園金輝閣
封區檢測｜金獅花園金輝閣晚上7時圍封　48歲機場貨運工源頭未明
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金獅花園金輝閣晚上7時「封區」，一批身穿保護衣的人員到場協助。(鍾式明攝)

本港今日(7日)新增8宗新型肺炎確診，已連續51日沒有本地感染個案，另有少於10宗初步確診。衞生防護中心表示，其中一宗為涉及L452R變異病毒株的本地源頭未明個案，該名48歲男患者居於大圍金獅花園第一期金輝閣，在香港國際機場超級一號貨站擔任貨站服務員，須每周進行檢測。他上月29日提交的檢測樣本仍呈陰性，至昨日(6日)的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R，N501Y和E484K變異基因。

患者在機場超級一號貨站工作

初步資料顯示，病人近期沒有外遊，其工作地點主要於機場超級一號貨站，今日最後一次上班。中心調查顯示，病人曾於6月25日及7月28日在港接種兩劑科興新冠疫苗。

大圍金獅花園金輝閣晚上封區

其所住的金輝閣，今晚7時起已被當局「封區」，要求範圍內人士強制檢測，目標明日早上約6時左右完成行動。政府發言人表示，由於金輝閣今日發現的源頭未明初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。

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有貨車把「封區」所需物資運到金獅花園。(鍾式明攝)

香港空運貨站證員工初步確診

衞生防護中心指患者在機場超級一號貨站工作，香港空運貨站有限公司向傳媒證實，今早接獲報告指一名貨站服務員的初步檢測結果呈陽性，他本身已接種兩劑疫苗，今早上班後獲悉檢測結果，現正於醫院等待進一步檢測。該公司又指，已安排清潔及消毒該員工工作和經常使用的地方；並正追蹤與其有密切接觸的同事，安排他們接受病毒檢測及在家中等待結果，重申只有取得陰性檢測結果的員工方可上班。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/封區檢測｜金獅花園金輝閣晚上圍封　48歲機場貨運工源頭未明-287811
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