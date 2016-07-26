封區檢測｜金獅花園金輝閣晚上7時圍封 48歲機場貨運工源頭未明

本港今日(7日)新增8宗新型肺炎確診，已連續51日沒有本地感染個案，另有少於10宗初步確診。衞生防護中心表示，其中一宗為涉及L452R變異病毒株的本地源頭未明個案，該名48歲男患者居於大圍金獅花園第一期金輝閣，在香港國際機場超級一號貨站擔任貨站服務員，須每周進行檢測。他上月29日提交的檢測樣本仍呈陰性，至昨日(6日)的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R，N501Y和E484K變異基因。

患者在機場超級一號貨站工作

初步資料顯示，病人近期沒有外遊，其工作地點主要於機場超級一號貨站，今日最後一次上班。中心調查顯示，病人曾於6月25日及7月28日在港接種兩劑科興新冠疫苗。

大圍金獅花園金輝閣晚上封區

其所住的金輝閣，今晚7時起已被當局「封區」，要求範圍內人士強制檢測，目標明日早上約6時左右完成行動。政府發言人表示，由於金輝閣今日發現的源頭未明初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。

香港空運貨站證員工初步確診

衞生防護中心指患者在機場超級一號貨站工作，香港空運貨站有限公司向傳媒證實，今早接獲報告指一名貨站服務員的初步檢測結果呈陽性，他本身已接種兩劑疫苗，今早上班後獲悉檢測結果，現正於醫院等待進一步檢測。該公司又指，已安排清潔及消毒該員工工作和經常使用的地方；並正追蹤與其有密切接觸的同事，安排他們接受病毒檢測及在家中等待結果，重申只有取得陰性檢測結果的員工方可上班。

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