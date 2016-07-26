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封區檢測｜北角港運城2座晚上7時圍封　住戶完成檢疫回家後疑復陽
1 小時前
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新型肺炎強制檢測北角港運城圍封強檢封區變種病毒輸入個案新冠肺炎
封區檢測｜北角港運城2座晚上7時圍封　住戶完成檢疫回家後疑復陽
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一批政府人員到場開始「封區」及相關工作。(林俊源攝)
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港運城第2座居民在大堂了解情況。(林俊源攝)

北角丹拿道55號港運城第2座今晚(28日)7時起，被當局「封區」進行強制檢測，但不包括港運城第2座地下及L2至L4樓層。範圍內的「受檢人士」，需要在明日凌晨2時前接受檢測，行動目標明早約7時完成。

22歲男完成檢疫後疑復陽

本港今日錄得少於10宗初步確診，包括一名22歲男病人。衞生防護中心表示，患者今年4月中旬離港後，本月12日從塞爾維亞乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，同日在機場的臨時檢測中心驗出陰性結果。他其後入住指定檢疫酒店強制檢疫，其間接受4次的檢測均呈陰性，至前日(26日)完成檢疫，返回港運城第2座的寓所自我監察。

病人昨日按規定到牛頭角道體育館社區檢測中心接受強制檢測，結果驗出初步陽性，但病毒CT值大於30，當時沒有病徵。中心調查顯示，病人今年4月曾在印度確診新型肺炎，其後在6月15日及7月15日於當地接種兩劑Covishield新冠疫苗，在檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。

政府發言人指今日發現這宗初步確診，基於海外情況，個案很可能涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定「封區」。病人於觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓工作，昨日最後一次上班，其工作處所及他在潛伏期到訪地點亦會納入強制檢測公告。

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政府封閉一段丹拿道配合「封區」行動。(林俊源攝)

元朗區兩女返港初步確診帶變種病毒

此外，衞生防護中心亦正調查兩宗初步確診輸入個案，包括居元朗裕景坊8號同益大廈的23歲女子，以及住潭尾幸福花園20座的24歲女子。中心指，兩人本月11日在港取得陰性檢測結果後，翌日乘搭卡塔爾航空QR817航班離港赴約旦。她們至前日乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，同日在機場驗出陽性、帶L452R變異病毒株的樣本，但沒有N501Y及E484K變異基因。

兩人當時均沒有病徵及已在港完成接種復必泰疫苗，其中23歲女子為7月5日及7月27日打針，24歲女子則是7月7日和7月29日。中心表示，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中，為審慎起見，她們於潛伏期在港曾居住和到訪的地點會納入強制檢測公告。

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元朗區有兩名女子返港後初步確診，並帶有變異病毒株。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/封區檢測-北角港運城2座晚上圍封-住戶返港初確染變種-286602
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