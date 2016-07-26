封區檢測｜北角港運城2座晚上7時圍封 住戶完成檢疫回家後疑復陽

北角丹拿道55號港運城第2座今晚(28日)7時起，被當局「封區」進行強制檢測，但不包括港運城第2座地下及L2至L4樓層。範圍內的「受檢人士」，需要在明日凌晨2時前接受檢測，行動目標明早約7時完成。

22歲男完成檢疫後疑復陽

本港今日錄得少於10宗初步確診，包括一名22歲男病人。衞生防護中心表示，患者今年4月中旬離港後，本月12日從塞爾維亞乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，同日在機場的臨時檢測中心驗出陰性結果。他其後入住指定檢疫酒店強制檢疫，其間接受4次的檢測均呈陰性，至前日(26日)完成檢疫，返回港運城第2座的寓所自我監察。

病人昨日按規定到牛頭角道體育館社區檢測中心接受強制檢測，結果驗出初步陽性，但病毒CT值大於30，當時沒有病徵。中心調查顯示，病人今年4月曾在印度確診新型肺炎，其後在6月15日及7月15日於當地接種兩劑Covishield新冠疫苗，在檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。

政府發言人指今日發現這宗初步確診，基於海外情況，個案很可能涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定「封區」。病人於觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓工作，昨日最後一次上班，其工作處所及他在潛伏期到訪地點亦會納入強制檢測公告。

元朗區兩女返港初步確診帶變種病毒

此外，衞生防護中心亦正調查兩宗初步確診輸入個案，包括居元朗裕景坊8號同益大廈的23歲女子，以及住潭尾幸福花園20座的24歲女子。中心指，兩人本月11日在港取得陰性檢測結果後，翌日乘搭卡塔爾航空QR817航班離港赴約旦。她們至前日乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，同日在機場驗出陽性、帶L452R變異病毒株的樣本，但沒有N501Y及E484K變異基因。

兩人當時均沒有病徵及已在港完成接種復必泰疫苗，其中23歲女子為7月5日及7月27日打針，24歲女子則是7月7日和7月29日。中心表示，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中，為審慎起見，她們於潛伏期在港曾居住和到訪的地點會納入強制檢測公告。

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