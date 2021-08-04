將軍澳3父女涉販毒被捕 警檢市值2800萬元海洛英

警方周二(3日)在將軍澳區展開反毒品行動，截獲24公斤磚狀懷疑海洛英，市值2,800萬元，行動中拘捕1男2女，年齡介乎20至45歲，關係為父女。

警方將軍澳警區刑事調查組以情報主導，經過深入調查，前日展開行動，在將軍澳厚德邨附近截查一名23歲女子，在其身上搜出2磚懷疑海洛英，約0.6公斤重，警方將被捕女子帶回住所搜查，其後在單位睡房內再檢獲70磚共重24公斤懷疑海洛英，並在單位內再拘捕兩名分別45歲男子及20歲女子。

是否流入校園有待調查

將軍澳警區刑事調查隊第五隊主管督察王煜程表示，被捕3人為父女關係，同住上址單位，其中23歲女子報稱保險從業員，20歲女子報稱學生。警方經調查後，有關團伙經營僅數周，相信被捕的23歲女子正將毒品拿給其他人，毒品來源仍在調查中，估計有關毒品會流入香港市面，但是否流入校園，則需有待調查。被捕3人現正扣留調查中，由於案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

撿獲海洛英印有「雙獅地球牌」標記

行動中，警方撿獲的海洛英印有「雙獅地球牌」標記。翻查資料，「雙獅地球標」海洛英，產地通常為東南亞金三角地區，純度高度99.9%，為方便運輸均壓製成長方體磚狀。警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁，呼籲年青人不要因一時貪念抱憾終生。