專家稱東京地震響首都癱瘓警號 都知事籲檢查儲備

日本千葉縣昨晚(7日)發生強烈地震，雖然未有造成重大傷亡，然而日本在過去兩日在青森及鹿兒島亦出現地震，日本氣象廳已警告，在未來兩至三日可能會出現同級的餘震，東京都知事小池百合子就呼籲都民提高警覺並檢查家中的儲備。而有專家指，若同級的地震在海底出現，造成的海嘯仍有機會對東京造成癱瘓。

日本周三凌晨在青森出現5.9級地震，然後同日下午在九州東面發生5.5級地震。至周四晚，千葉再發生5.9級地震。日本氣象廳指出，未來一星期，可能會出現強度5級或以上的地震，其中在琦玉縣的川口市，更可能會有地面鬆散的狀況，故會稍為降低發布山泥傾瀉警報、大雨警報及注意大雨警報的標準。

日本內閣官房長官松野博一在今早見記者，表示地震中有29人輕傷及3人重傷。而多個地方政府，已為無法返家的居民提供6所臨時休息設施，當中3所在東京、2所在神奈川及1所在千葉，約可容納120人。另外新幹線部分乘客未能抵達目的地，松野表示在東京車站已有酒店作出對應，並可應對350人。而今早在首都圈派出了13次直升機出動，確認周邊山坡有沒有影響。

都知事提醒做好防災措施

東京都今日就舉行例行會議，都知事小池百合子表示「今次是東日本大地震以來，首次達到5級以上的地震，令一些議題浮面。幸好是沒有出現大規模的傷害。如出現大規模的災害，將令很多人受影響，公眾需要做到互相協助。」小池又提醒：「都民大家要留意，做好家中的儲備，並且確認做好防災措施。確認前往避難所的道路，以及如何與家人進行聯絡。」

研究災難預測及都市設計的立命館大學教授高橋學，在接受傳媒查詢就表示：「震源深度約75公里，應該是東京之下的太平洋板塊及菲律賓海板塊所致。正如氣象廳的警告，未來一周發生的餘震需要注意。」

專家指海嘯或達10至30厘米高

他指：「在11年東日本大地震及16年熊本地震，都發生過第二次的地震比第一次更強，如果在海邊出現比今次更強的餘震，可能會出現海嘯，並產生10至30厘米高的浪。」他續說：「不要小看這些浪，它們可以在10秒中往100米推進，速度與100米跑手相約，在強大的水流之下，成人要站立也有困難。」

高橋又補充：「東京有很多地下街，以我的計算，有些樓梯達30度的傾斜，相當陡峭。如果10厘米的浪湧入，就算有扶手兒童及長者也很難爬上地面。如果30厘米浪，年輕男子要由地下走出也會有困難。」他又指，如銀座、有樂町的鬧市，都有水浸的可能。

高橋又指，足立區的下町，在數千年前是由海流入的軟土組成，若海嘯規模較大，由東京到北關東廣泛地區將會受到破壞。

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