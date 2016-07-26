專家籲勿放鬆入境安排 促審慎批家居檢疫

本港新冠肺炎疫情趨平穩，但沙特阿拉伯領事3名獲豁免酒店檢疫的子女上月確診，以及近日澳洲女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲豁免檢疫來港拍新劇，社會再次關注檢疫政策。香港醫學會昨指，部分原本疫情控制得較好的地區，近日因輸入個案而導致反彈，促本港須引以為鑑、勿放鬆各項入境檢疫安排。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷促港府，應重新審視豁免酒店檢疫的安排，認為要考慮家居檢疫的環境才批出許可，如不應讓他們在人口密度高的屋苑檢疫等，倘他們不幸確診，除有機會感染本身可如常外出的同住家人，政府更要花大量資源進行強制檢測。另一聯席主席陳以誠就指，他們共用大廈升降機時已有機會傳染他人，「如果像妮歌潔曼住在山頂獨立屋就較簡單。」

昨本港增5宗確診，其中4人已完成接種兩劑新冠疫苗，包括一名外傭。曾祈殷指，近期有很多輸入個案已打齊針，影響市民對疫苗信心，促港府公布更多相關數據，如打齊針且沒染疫的旅客數字。陳以誠則建議在社區疫情受控的前提下，個別醫院和院舍可按接種率有限度放寬探訪，有助病人和院友身心健康。