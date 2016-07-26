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專家籲勿放鬆入境安排 促審慎批家居檢疫
3 小時前
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新型肺炎豁免檢疫指定酒店妮歌潔曼輸入個案疫苗接種新冠疫曲新冠肺炎
專家籲勿放鬆入境安排 促審慎批家居檢疫
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曾祈殷(右)和陳以誠(左)均認為，家居檢疫對社區具傳播風險。(林俊源攝)

本港新冠肺炎疫情趨平穩，但沙特阿拉伯領事3名獲豁免酒店檢疫的子女上月確診，以及近日澳洲女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲豁免檢疫來港拍新劇，社會再次關注檢疫政策。香港醫學會昨指，部分原本疫情控制得較好的地區，近日因輸入個案而導致反彈，促本港須引以為鑑、勿放鬆各項入境檢疫安排。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷促港府，應重新審視豁免酒店檢疫的安排，認為要考慮家居檢疫的環境才批出許可，如不應讓他們在人口密度高的屋苑檢疫等，倘他們不幸確診，除有機會感染本身可如常外出的同住家人，政府更要花大量資源進行強制檢測。另一聯席主席陳以誠就指，他們共用大廈升降機時已有機會傳染他人，「如果像妮歌潔曼住在山頂獨立屋就較簡單。」

昨本港增5宗確診，其中4人已完成接種兩劑新冠疫苗，包括一名外傭。曾祈殷指，近期有很多輸入個案已打齊針，影響市民對疫苗信心，促港府公布更多相關數據，如打齊針且沒染疫的旅客數字。陳以誠則建議在社區疫情受控的前提下，個別醫院和院舍可按接種率有限度放寬探訪，有助病人和院友身心健康。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/專家籲勿放鬆入境安排-促審慎批家居檢疫-281619
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