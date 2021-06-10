專屬匯演 香港迪士尼城堡月底新表演 鼓勵永不放棄追夢

香港迪士尼樂園15周年活動，繼新城堡「奇妙夢想城堡」登場後，首個專屬的日間舞台匯演《迪士尼尋夢奇緣》亦於月底在新城堡的舞台公演；當中有新創的新曲《Follow Your Dreams》，亦有重編經典迪士尼故事電影金曲。創作團隊代表指，在疫情挑戰下，團隊克服不少困難，冀透過旋律、歌詞配合舞蹈，除為樂園上下打氣，亦向賓客和港人打氣，並盼公演啟發賓客永不放棄及追尋夢想的精神。



《迪士尼尋夢奇緣》為戶外音樂派對，6月30日起在新城堡的舞台上演，每場約20分鐘，每日4至5場。米奇與好友帶領表演團對登場，表演新曲及改編經典金曲，配襯護城河上的噴泉特效、氣球等道具，帶給賓客全新的視聽體驗。多幕演出包括不同公主、女王和迪士尼朋友電影的唱跳表演，其中一幕更有首度現身樂園舞台的《玩轉極樂園》主角米哥，戲中長7米的靈獸比比塔(Pepita)也會同台演出。

樂園娛樂事務及服裝部創作總監華文迪(圓圖)透露，作為新城堡首個專屬表演，籌備團隊來自世界多處，相關工作由2年多前開始，期間遇上疫情，各地停止跨境往來，亦須保持人員之間的社交距離，團隊作出不同方法應對，包括透過網絡讓海外音樂團隊與本地的跨地域合作錄音、更多場地空間等。他對團隊的表現感驕傲，並冀表演可為大家打氣。他指，表演期間，演出者不會戴口罩，相信在戶外環境，與賓客亦保持社交距離等衛生措施，可確保團隊及賓客安全。就表演者是否要接種疫苗，他重申樂園立場打針屬自願性質，亦沒有統計已打針員工數字，並要求員工每兩周檢測。