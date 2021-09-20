專業失當｜疑開漏藥致鄧桂思亡 兩醫生判除牌准緩刑

腎病和乙型肝炎女病人鄧桂思，2017年到聯合醫院覆診時被兩名醫生「開漏藥」，其後急性肝衰竭不治。涉案醫生林治崑及陳小劍被指控兩項專業失當，昨在醫委會紀律聆訊上承認過失，研訊小組退庭商議後裁定第一項專業失當成立、第二項不成立，判林治崑除牌5個月、緩刑36個月，陳小劍除牌3個月、緩刑18個月，即現仍可執業。



聆訊指，鄧桂思2017年1月和2月在聯合醫院腎科門診接受高劑量類固醇，治療甲型免疫球蛋白腎炎時，林治崑及陳小劍知道或應知道病人患有乙型肝炎，但未有留意其病人紀錄中有乙肝血清陽性紀錄、屬帶乙肝病毒者，故未有處方乙肝抗病毒藥物，兩人被指控兩項專業失當。

專家報告認為，病人如獲處方抗病毒藥物，能減低乙肝發作的風險，而兩人當時均為專科醫生且任副顧問醫生，理應充分意識到須處方有關藥物，專家認為兩人不符專業水平。兩人求情時讀出向鄧桂思及其家人的道歉信，並指事後已建議院方在向乙型肝炎病人處方高劑量類固醇時，設立提示系統。

鄧桂思離世前曾出現急性肝衰竭，兩度換肝續命。在鄧桂思首次換肝前，其女兒尚差3個月才滿18歲，因此未能向母捐肝，事件引起社會討論，時任聯合醫院行政總監、現任食物及衛生局副局長徐德義，更向家屬鞠躬道歉。鄧桂思其後延至同年8月不治，終年43歲。

專業失當｜疑開漏藥致鄧桂思亡 兩醫生判除牌准緩刑