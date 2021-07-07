專訪｜7-Eleven開業40年老臣子 打造富人情味的便利小店

不經不覺，「梗有一間喺左近」的連鎖便利店7-Eleven已開業40年，從跑馬地首間24小時營業的店舖，至今年6月中環分店開張，全港已有1,000間店舖分布各區，能夠陪伴港人一起成長，有賴一群員工的付出，其中從員工變特許經營老闆的「貞姐」，在連鎖經營的招牌下，打造營業額高升又富人情味的便利小店。

無心插柳變「魔術手」

現年68歲的貞姐於1981年加入「7仔」大家庭，本來從事文職工作的她，當年入職是為了找精神寄託，沒想過會做足40年，她憶述說，「 那時我剛剛小產，留在家裡常想著不開心的事，有朋友是店舖經理，叫我去幫手，因為工作無停手，沒時間想傷心事。」5年後，她的幼女出世，本想辭職專心照顧女兒，但高層挽留並提議讓她轉為特許經營商。現已累積35年特許經營的經驗，由貞姐經手的港島區7 間店舖，營業額總是直線飆升，獲封為7-Eleven的「魔術手」。

連鎖經營 不失情味

談到「變魔術」的心得，貞姐自言沒甚麼秘技，抱持將心比心的態度，自然能為顧客提供最「貼心便利」的服務。她分享在銅鑼灣經營店舖的經驗，當外在環境難以改變，就靠自己靈活變通，「那間舖要上4至5級樓梯才能入去購物，當時我第一句話是：『每一級樓梯賺少二千元。』因為客人唔鍾意上樓梯，若客人腳有傷患或較年長，要撐住上樓梯，好唔方便，所以我們會在店舖內問他們要甚麼，拿出來給他們，再以現金或八逹通付款，我們要留意客人的特別需要。」另一次經驗是，有間店舖的門口有小級樓梯，令不少顧客絆倒，她便向公司建議將這級填斜，「作為前線員工，必須要向公司反映意見，雙方互相尊重，攺善服務。」

熟客如朋友

連鎖店往往便視為「工式化」服務，貞姐「貼心」的待人之道，為店舖添上濃濃的人情味。以貞姐經營了15年的鴨脷洲利東村店舖為例，街坊熟客熟絡如朋友，「有位太太每天也來購物，大家傾傾家庭瑣事，逐漸熟絡，後來我要調去跑馬地店舖，她特地來跑馬地購物，女兒結婚或抱孫，都會來派餅送禮，一齊飲茶，至今我倆仍是好友。」經歷兩次疫症、移民潮，貞姐最難忘是2013年沙士爆發，「當年利東邨店舖隔離的銀行有職員過身，他每日午飯後都會來店舖翻閱雜誌，忽然有天很多人來銀行清潔，原來那位先生已離世，內心很不舒服。」

重視員工

隨著社會發展，便利店服務亦要跟上時代步伐，從現金交易轉為兼備電子繳費，又引入郵票代售、電話卡及增值、繳費、領件、充電服務等，近年更推出自家品牌的咖啡及多款食品，每次新增服務，都必會為員工提供培訓，貞姐不諱言，起初遇困難，難免恐懼，若說沒遇過艱難，必然是騙人，多練習幾次便能適應流程。貞姐深信經營店舖，須靠賴團隊群策群力，視每位員工為寶貴資「我是較傳統的人，每位新入職的同事都會記低他們的生日日期，會買生日蛋糕慶祝。」故此，她旗下的員工甚少離職，「年資得最長的員工做了30年，從廿幾歲入職，現在已經四、五十歲，跟著我調往不同店舖，我當她是女兒！」

母作後盾 女兒接棒

貞姐現時經營的跑馬地店舖，現已逐漸由長女Jowei接手，陪著母親受訪的Jowei憶述說，「當時媽媽店舖的經理離職，而我又剛剛辭職，機緣巧合幫幫她，後來我有了BB，就留低至今，大概已有17年。」母女緊密合作，兩代共事可有分歧？她坦言，「磨摖一定有 ，但兩母女沒有隔夜仇，一覺睡醒就無事。」貞姐認為續說，「最緊要攤開來講，即使意見不同，始終大家都為做好件事。」