尋人啟示貼辣妹比堅尼照 英警：被駭客入侵

英國西約克郡警方近日於社交平台發布一則尋人啟示，沒想到附圖竟是一張索女比堅尼背影照，引發網友熱議。貼文發出不久便遭移除，警方發聲明稱遭駭客入侵。

英國《每日星報》(Daily Star)報道，西約克郡警方周六(23日)於Facebook發布一則尋人啟示，內容表示「尋找來自紐約的21歲失蹤女子Cadey Smith，身高172公分，胸圍90厘米，沒有情人」。惟警方未如以往的尋人啟示般附上的是失蹤者的照片，而是附上一張身穿比堅尼泳衣的金髮女子，背向鏡頭大曬翹臀的火辣照片。

貼文迅即引發網民熱烈討論，在短短不到8分鐘，已吸引逾百人點讚、哈哈或留言。警方亦於短時間內刪除貼文，再次發布另一名女子的尋人啟示，同時發表聲明致歉，指上一篇貼文是被駭客入侵發布，警方對此已展開調查，「對於可能造成的任何冒犯，我們深表歉意」。

官方專頁曾出現遊戲直播或色情帖子

官方社交平台專頁出現有誤貼文時有發生，早前美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「基德號」(USS Kidd DDG-100)早前於Facebook專頁直播戰略遊戲《世紀帝國》第一代的遊戲畫面，被廣泛報道，海軍發言人一度稱專頁被駭客入侵，其後指有專頁主管忘記切換帳號導致事件。

2020年10月美軍北卡羅來納州Fort Bragg基地官方帳號，曾發出一系列的色情帖子，後來也發現原因是專頁主管，忘記切換帳號。

相關新聞：