尋獲遺體 水警督察林婉儀殉職 一哥譴責走私犯冷血

水警總區小艇分區37歲高級督察林婉儀，上周六在沙洲一帶海面執勤期間，因所乘巡邏艇翻沉而墮海失蹤，其遺體昨早在大嶼山二澳對開海面被發現，當場證實死亡。警務處長蕭澤頤昨譴責有關走私罪犯冷血，強調會繼續加強打擊走私活動，又指林婉儀和3名同袍墮海時均穿有救生衣，重申警員執行任務時，有足夠風險評估及安全措施。特首林鄭月娥和保安局長鄧炳強等相關官員，昨亦透過新聞稿對林婉儀殉職表示悲痛。

昨早近8時，有船家在大嶼山二澳泳灘划舢舨船期間，發現一具人形物體漂浮，警方和消防接報到場後，證實是一具女浮屍，現場證實死亡。水警撈起屍體後以白布覆蓋，約9時左右運抵大欖水警基地碼頭，確認是失蹤近兩日的林婉儀。她的親友和曾一同執勤的同袍到場，其間部分人情緒激動，要由旁人攙扶和安慰，水警警員及小艇隊成員則列隊，護送載有林婉儀遺體的車輛緩緩前行，以及向她作最後致意。家屬其後乘坐水警輪，到沙洲事發地點附近海祭。

蕭澤頤昨到場了解後，表示對林婉儀殉職感到痛心，向其家屬致以最深切慰問，並稱警察福利科會提供適切支援。他又交代當日意外經過，指事發時水警巡邏艇上4名警員均有穿救生衣，但巡邏艇被撞翻後4人被困，其中兩人經過一番掙扎後，成功自行游上水面，另一人則由前來支援的水警同袍救起，惜林婉儀不知所終。蕭澤頤強調，警員執行任務時，會有足夠風險評估及安全措施，又否認人手安排不足。近日不少網上片段顯示，事發一帶水域經常出現走私活動。蕭澤頤昨又強烈譴責冷血的走私罪犯，強調未來會加強反走私行動，「目的是希望將這些冷血的罪犯繩之於法。」他續稱，疫下「封關」後走私活動增加，今年首8個月已拘捕46人，而2017至2019年每年平均拘捕32人、去年拘捕66人，警方將續與內地相關部門加強溝通和打擊。



特首感悲痛慰問家屬

昨於陝西的林鄭月娥，透過新聞稿對林婉儀殉職感悲痛，向其家人致以最深切慰問，指政府會提供一切所需支援。署理特首李家超昨出席活動後，亦稱對林婉儀殉職深表哀痛，政府會提供一切援助協助度過這困難時刻；保安局長鄧炳強、公務員事務局長聶德權亦發稿深表哀痛。灣仔警察總部的警隊旗幟，昨日下半旗致哀，警方社交網站的警徽亦轉為黑色。

2015年調水警工作

殉職的林婉儀2007年加入警隊，起初為駐守屯門警區的軍裝警員，其後調至同區刑事調查隊，3年後晉升為督察，至2015年調到水警工作，去年再加入小艇隊，現隸屬水警西分區、擔任昂船洲水警小艇隊指揮官。林婉儀生前持有船隻駕駛牌照，亦是警隊女子足球隊成員，前年反修例事件時亦曾走在前線執勤。警方去年偵破一宗大型寵物走私案，揭發有人疑經水路把貓狗運往內地，與避疫主人團聚，林婉儀當時亦有份出席案件記者會。

事發於上周六早上8時許，水警小艇分區在龍鼓灘近沙洲一帶進行反走私行動期間，發現一艘懷疑有人走私貨物的可疑快艇，巡邏艇追截期間被一艘正被追截的快艇撞翻。事後，水警、消防處和政府飛行服務隊等連日派員到場搜救，而事發地點由於鄰近內地水域，內地海警亦一度派員救援。

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