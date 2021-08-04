對台軍售｜中方向美國嚴正交涉 官媒指台灣「買的是喪鐘」

美國宣布7.5億美元對台軍售案，準備向台灣出售40輛M109A新型自走炮等軍備。在北京，外交部今日強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和國際關係基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八．一七」公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

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外交部又指，中方將根據形勢發展，堅決採取正當、必要反制措施。國台辦亦表示堅決反對美國對台售武，並批評民進黨當局企圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。

環時：台軍唯一活路是投降

官媒《環球時報》更發表題為《美對台軍售，台當局買的是喪鐘》的評論文章，指今次美國出售的是僅次於美軍最新型M109A7系統的M109A6自走炮，射程24至40公里，發射準備時間只需約一分鐘，台軍冀能藉此增加反登陸能力，威懾解放軍，但「我們想說的是，這好幼稚」，因為解放軍可以調集的首輪打擊力量比以往更多更強，若兩岸爆發全面戰爭，「屆時在很短時間內，台灣從機場到導彈和炮兵陣地、以及軍事指揮中心這些目標，不可能有哪個可以存活下來，台灣的交通線也會迅速全面癱瘓」。

文章強調，「台軍一定要清楚，一旦戰爭爆發，他們的唯一活路就是投降，所有抵抗都毫無意義……美國賣給台灣的武器裝備除了被當即摧毀的，其他將悉數成為解放軍的戰利品」。

以東風導彈警告日本勿協防

文章同時針對日本據報將在靠近台灣的石垣島部署地對空導彈及岸艦導彈部隊協防台灣，指一旦台海爆發戰爭，只要日本從相關島嶼上發射一枚指向解放軍的導彈，「那些島嶼都將立刻遭到飽和打擊，中國的東風-17就很適合承擔這個任務」；若日本海上自衛隊「敢做進一步賭博」，解放軍將消滅對方，並打擊日本本島的軍事基地，「為中國人民出自甲午海戰以來憋了一個多世紀的惡氣。中國的東風-21D和東風-26將清楚告訴日本右翼們時代已經顛倒了過來」。