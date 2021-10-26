對窮國摩爾多瓦加價不成 俄國企威脅停供天然氣

東歐小國摩爾多瓦，過去一直依賴俄羅斯國營企業俄羅斯天然氣工業（Gazprom）提供，不過由於相關合約於9月底結束，而俄羅斯方面要求加價，令摩爾多瓦進入30日的緊急狀態。

摩爾多瓦位於烏克蘭與羅馬尼亞之間，過去完全依賴Gazprom為他們提供天然氣。然而雙方合約在9月底結束，Gazprom方面要求摩爾多瓦提高支付金額，但被摩爾多瓦所拒絕。在未達成協議之下，俄方減少對摩國提供天然氣，令摩爾多瓦進入緊急狀態。

Gazprom指是摩國自製危機，並且要求該國償還7.09億美元（約55.14億港元）債務，但摩國提出反對。摩爾多瓦方面表示，目前仍與Gazprom進行新合約的討論，但是條件仍需要再商議。

獲歐盟提供意見

摩爾多瓦外長Nicu Popescu就表示：「周一我們創造了歷史，我們首次從俄羅斯Gazprom以外的地方，購得天然氣來源。」摩爾多瓦向波蘭的PGNiG購入100萬立方米的天然氣。而Nicu Popescu指，摩國與Gazprom最終若未能達成協議，可能仍需面對天然氣的危機：「在家中出現天然氣危機，是最壞的狀況。不過那個價格是比以往都高，我們見到全球市場都在收緊。而我們亦獲得支援。近年羅馬尼亞建設了新的天然氣管道送來摩爾多瓦，讓我們一個保障。我們還從歐盟獲得了一些如何在數日內令國家天然氣供應變得多樣化。」的建議。

摩爾多瓦近年從親俄派轉為親歐盟，故有意見認為今次的天然氣危機，與俄羅斯的不滿有關。