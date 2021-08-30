小一入學申請表周四派發 9月20日起可交表

2022/23學年入學的「小一入學申請表」後日(9月2日)起派發，家長如如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可索取或於教育局網頁下載申請表格。家長可於子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或各區民政事務處、教育局各區域教育服務處及學位分配組索取表格。

在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。家長可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件的正本及副本，在9月20日至27日期間(星期六、日及公眾假期除外)的學校辦公時間內，直接遞交至該校。由於直接資助計劃小學、私立小學(包括國際學校)不在「小一入學統籌辦法」內，家長若希望子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。

當局提醒家長只能遞交一份申請

所有於2016年12月31日或以前出生，而且尚未入讀小學或未獲派小一學位的兒童，均可參加明年9月入學的小一入學統籌辦法。教育局發言人提醒，家長只能為每名子女遞交一份申請表，當局若發現家長同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。

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