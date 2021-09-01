小巴去年錄得6848宗投訴 當局去年提逾5000次檢控

專綫小巴(綠Van)和非專綫小巴(紅Van)是港人常用的公共交通工具，運輸署去年共接獲6,848宗涉及小巴的投訴，當中以涉及服務班次、司機駕駛表現、車輛狀況、乘客服務等的「服務水準」為主，但整體投訴數字按年少2,945宗。至於就小巴各違例事項作出的檢控數字，在過去3年呈減少趨勢，去年共作出5,599次檢控，主要集中在違例泊車。

5,502宗投訴涉小巴服務水準

運輸及房屋局長陳帆今日(15日)書面答覆立法會議員質詢時，指去年由運輸署直接收到，以及經交通投訴組或1823電話中心轉介的綠Van投訴數字，可分為關於路線和服務時間等的「服務質量」、「服務水準」和涉及優惠票價、車身廣告等的「一般性質」，三者分別有489、5,502和314宗。署方2019年接獲的相關投訴數字，則分別有881、7,700和500宗，三者去年均有減少。

去年檢控2510次小巴違例泊車

陳帆又透露就小巴各違例事項的檢控數字，在當局去年作出的5,599次檢控當中，有2,510次為「違例泊車」，其次是涉及限制區上落、沒有用免提裝置和沒有佩戴安全帶等的「其他事項」，共892宗。第三多的是「違反交通燈號的指示」，有806宗。

比較2018年和2019年，去年除涉及「違例泊車」和「超速」的檢控按年增加外，其餘「不小心駕駛」、「違反交通燈號的指示」和「違反交通標誌／道路標記的指示」等檢控數字，都較過往兩年少。不過，警務處並沒有備存定罪個案的數字。

3年內無撤銷綠Van客運營業證

每輛專綫小巴均須遵守所屬客運營業證的營運條件，陳帆指過去3年運輸署飭令綠Van營辦商就違反條件作出書面解釋的個案數目，分別約為4,900、4,000及2,800宗，但署方未有備存相關分項數字，而期間沒有綠Van營辦商被撤銷客運營業證。