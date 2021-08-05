小心中伏｜男子與網友交收名錶遭劫71.5萬 警方多區拘5漢

一名男子上周四傍晚身懷巨款到尖沙咀麼地道，與於網上放售3隻名錶的賣家交收，剛到目的地，便遭兩名男子持刀指嚇並搶去背囊，失去71.5萬元現金。警方接報翻查閉路電視等，上周五及六在多區拘捕5名懷疑涉案男子。警方指行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

被捕5人在案中分別為刀手、司機及「睇水」角色，年齡介乎29至46歲，有人報稱無業，警方相信各人屬朋友關係，正深入調查各人背景。案發於上周四傍晚6時，一名男子途至尖沙咀帝苑酒店門外被人搶走一個背囊，內有71.5萬元。

油尖警區刑事部總督察(調查)邱雨星昨交代案情指，受害人早前在網上認識一名不知名賣家，對方聲稱有名貴手錶出售，並相約受害人於上周四傍晚到麼地道，交收3隻名貴手錶。當受害人到達交易地點後，被兩名中國籍男子用刀威嚇，搶去其身上一個裝有約71.5萬元現金及身份證明文件的背囊。賊人得手後迅速逃離現場，登上一輛私家車逃去。

警方接報後，由油尖警區刑事部接手深入調查，並翻查大量閉路電視，鎖定涉案人士身份及車輛。上周五及六(10月1日及2日)，警方分別在旺角、油麻地及東涌拘捕5名中國籍男子，各人被扣留調查，不排除有更多人被捕。邱補充指，未有資料顯示涉案私家車為失車，提醒市民，若與素未謀面人士進行交易，特別在不熟悉的地方，應提高警覺。

屢發生交收名錶劫案

賊人藉網上買賣名錶，在交收時伺機行劫，過往亦曾發生。去年8月4日，一名47歲男子在網上放售一隻價值27.5萬元勞力士Daytona名錶，相約「買家」到大圍港鐵站交收時，遭兩賊以利刀及伸縮棍襲擊，並搶走放有名錶的袋，事主更身中多刀。兩名20歲男子其後落網。同年8月12日，一名男子於大埔泰亨村村口與人交收購買3隻勞力士Daytona名錶時，突遭3名刀手指嚇及圍毆，放有63萬元現金的斜孭袋被搶去。

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