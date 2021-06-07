小心呼吸 多區空氣差 危害健康指數達10

本港昨空氣質素持續欠佳，天空灰濛濛一片。截至昨午4時，環保署在銅鑼灣、中環及旺角的路邊監測站，錄得的空氣質素健康指數達到8「甚高」的水平。一般監測站方面，多區的指數普遍在8至9，包括郊區的塔門。至於元朗及屯門最高更達到10，與最嚴重的10+只差一級。環保署解釋，香港受一股高污染背景氣流影響，昨吹輕微至和緩偏北風，不利污染物擴散，加上日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。



呼吸系統科專科醫生盧浩然表示，空氣污染較嚴重時，雖不會直接危害生命，但或會加劇患有哮喘、氣管病和長期病等患者的病情，誘發其他突發性疾病。他提醒，這類人士如若要在空氣質素差的情況下出門，一定要隨身帶備舒緩藥物。雖然現在人人出外都會戴口罩，但盧浩然指，市民佩戴的普通外科口罩只能阻隔病菌和病毒，不能有效過濾空氣中的微粒，建議市民在空氣質素不好的情況下，盡量在室內或空氣流通的地方，減少外出。天文台預測，一道廣闊低壓槽會在隨後數日帶來不穩定天氣，今起將連續9日會有驟雨。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善，預測今日一般及路邊監測站的健康風險為低至中。