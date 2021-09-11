小欖醫院六旬漢淋浴期間燙傷 涉左手臀部及下肢等6%皮膚

小欖醫院有病人淋浴期間被燙傷，經評估後發現共有6%皮膚被燙傷。該院發言人今日(3日)公布，兩名職員昨協助一名63歲男病人淋浴期間，發現他左邊腰部及手肘皮膚發紅，遂立即停止為病人淋浴及通知護士檢查，安排病人返回病房休息及進行緊密觀察。

獲轉送屯門醫院治療

病人皮膚其後被發現出現水泡，當值醫生決定通知病人家屬及安排病人轉送屯門醫院接受治療。病人現時在屯門醫院外科病房接受治療，情況穩定，臨床評估確認病人左邊手部、腹部、臀部及下肢等6%的皮膚被燙傷。

醫院已會見家人解釋及致歉

小欖醫院及屯門醫院的醫療團隊今日下午與病人家屬會面，解釋事件及致歉，並會繼續為病人提供適切治療、與家屬保持緊密溝通及提供協助。院方表示非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告事件，並會進行詳細調查。

小欖醫院六旬漢淋浴期間燙傷 涉左手臀部及下肢等6%皮膚