小粉紅追擊內地日本人學校 日駐華使館促保障國民安全

日本傳媒報道，上海日本人學校被內地網民追擊，並將偷拍影片放上網，令學校突然收到大量滋擾電話。有在內地居住、並安排子女入讀日本人學校的家長，擔心子女安全受威脅。日本駐中國領事館要求中國當局採取措施保障國民安全。

日本傳媒報道，一名網民在上海偷拍日本人學校的情況。在片段中，網民指相關學校只招收日本人，並採取封禁式管理，學校亦只以日本語授課等。片段在網上引起網民熱議，有網民指出，在內地已經有35間日本人學校，並採取日本式教學，質疑當中是否有「陰謀」。

在有關片段及訊息廣傳之下，直至周四(4日)的3日內，北京的日本人學校已收到數十通滋擾電話，當中大多數更是無聲電話，亦有人質問學校有關網上言論是否正確。在內地的討論區，更多留言要求關閉所有的日本人學校，甚至指這些學校都是間諜機構等。

家長憂子女安全

有讓子女入讀北京日本人學校的家長表示不安。她指自己的兒子在北京日本人學校就讀中學，在北京居住了7年，她指：「以往是可以送到學校門口，然後說出學生的名字和班級就可以進入，不過現在起就提升保安，需要有公安在門前把守。」

在中國的日本使館已向當局要求，就有關事件採取措施，以保障相關人士的安全。