古董AV舖開正少女時裝店對面 網民聲討成人店終被檢控

日本有法例禁止在某些區域內開設成人店舖。在今年的8月底至9月初，於一個次文代集中地，名為「中野百老匯」商場內，一間專門售賣二手成人DVD的店舖，名為「Mandarake禁書房」在商場內開業，然而店舖的對面，正是一間售賣少女服飾的用品店，事件惹起少女服飾店的尷尬，更表示會退出中野百老匯，網上因此出現要禁書房遷出的聲音。而今日(22日)東京警方決定向禁書房作出起訴。

事源於今年8月28日，禁書房在中野百老匯4樓開店，店內陳列了不少成人影片的包裝，令對面舖的少女服飾店顧客變得相當尷尬，於是少女服飾店就在同日在Twitter公開有關的問題。雖然服飾店指，並不是歧視成人影片店，但是在疫情中困難地捱着時，受到對面店家影響而再減少入店顧客，可能令他們難以再支撐下去。

網民呼籲禁書房遷出

網民其後發起，要求禁書房從中野百老匯遷出的運動。而在9月14日，事件就出現變化。有網民拍到有警察封鎖中野百老匯4樓，並從禁書房內檢走多箱物件離開。而禁書房在中野百老匯的店舖亦因此休業。

在今日，日本東京警方宣布，以違反風俗店營業法，拘捕禁書店的一名60歲高層職員。東京警方並指出，該店位於醫院的200米之內，屬禁止經營成人店舖範圍，因此對該成人店舖作出檢控；而禁書房在中野百老匯的店舗仍被關閉至今。