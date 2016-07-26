少女染變種病毒源頭未明 家中急凍鱷魚排骨包裝檢測陽性

天水圍一名17歲少女(#11852)月初確診並帶有變種病毒，當局日前在其天盛苑盛譽閣寓所、所到的寵物店和補習社採集60個環境樣本，當中3個取自家中的雪櫃冷藏格。衛生署公共化驗所證實，一個來自泰國的預先包裝急凍鱷魚排骨，表面環境樣本對新冠病毒檢測呈陽性，食安中心已要求食品商暫時停售有關產品。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向傳媒表示，少女早前曾報稱打開雪櫃時曾打噴嚏，料食物包裝較大機會是被少女污染，暫未有足夠證據顯示她、姊姊和母親經冷凍食品感染。呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，如只有外層包裝帶毒、內裡或手部不能接觸的地方沒有，就意味由少女污染機會較高，建議可調查同一批鱷魚肉有否病毒。

特首林鄭月娥昨早表示，該變種病毒個案幸運地未有造成社區爆發，形容當局沒有掉以輕心，進行了大量跟進工作。她稱是時候放下心頭大石、可以向前望，「究竟接下來我們應該採取甚麼步驟，在社交距離措施和外防輸入方面做得更加精準，但同時能恢復一些人員往來」。

至於新增確診情況，昨兩宗輸入個案均是印尼抵港外傭，其中一人驗出變種基因L452R，另暫錄得少於5宗初步確診。港府下周一(21日)把印尼列為甚高風險地區，從當地抵港前要有72小時陰性檢測報告，來港後亦要檢疫21日。