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少女染變種病毒源頭未明 家中急凍鱷魚排骨包裝檢測陽性
8 小時前
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新型肺炎變異病毒株變種病毒環境樣本鱷魚肉印尼高風險地區新冠肺炎
少女染變種病毒源頭未明 家中急凍鱷魚排骨包裝檢測陽性
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(設計圖片)

天水圍一名17歲少女(#11852)月初確診並帶有變種病毒，當局日前在其天盛苑盛譽閣寓所、所到的寵物店和補習社採集60個環境樣本，當中3個取自家中的雪櫃冷藏格。衛生署公共化驗所證實，一個來自泰國的預先包裝急凍鱷魚排骨，表面環境樣本對新冠病毒檢測呈陽性，食安中心已要求食品商暫時停售有關產品。

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少女家中有食物包裝驗出病毒。(資料圖片)

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向傳媒表示，少女早前曾報稱打開雪櫃時曾打噴嚏，料食物包裝較大機會是被少女污染，暫未有足夠證據顯示她、姊姊和母親經冷凍食品感染。呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，如只有外層包裝帶毒、內裡或手部不能接觸的地方沒有，就意味由少女污染機會較高，建議可調查同一批鱷魚肉有否病毒。

特首林鄭月娥昨早表示，該變種病毒個案幸運地未有造成社區爆發，形容當局沒有掉以輕心，進行了大量跟進工作。她稱是時候放下心頭大石、可以向前望，「究竟接下來我們應該採取甚麼步驟，在社交距離措施和外防輸入方面做得更加精準，但同時能恢復一些人員往來」。

至於新增確診情況，昨兩宗輸入個案均是印尼抵港外傭，其中一人驗出變種基因L452R，另暫錄得少於5宗初步確診。港府下周一(21日)把印尼列為甚高風險地區，從當地抵港前要有72小時陰性檢測報告，來港後亦要檢疫21日。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/少女染變種病毒源頭未明-家中急凍鱷魚排骨包裝檢測陽性-271983
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