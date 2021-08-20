女童遭父性侵案 4親人妨礙司法公正囚3年9個月至6年半

少女涉遭親父性侵案件，早前因為少女在庭上更改口供，令父親因而脫罪。惟法庭早前裁定其父母、祖母及叔父涉教唆女童改口供妨礙司法公正等罪成，今日在高等法庭父親判囚6年半、母親判囚3年9個月、祖母及叔父各判囚4年9個月。

案中一共有5名被告，依次為少女的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父及65歲祖父，除祖父外，其餘4人早前全部被裁定妨礙司法公正等罪成。

法官指4被告原是至親但反而對付少女

法官判詞指，案中4名被告原本是少女的至親，但反過來對付她，批評4人視法律如無物，幸好天網恢恢，揭發事件，指斥父親為求脫罪不擇手段，行為自私之極，令人髮指。

案發在2017年，當時13歲的女童在母親陪同下報警，指控父親性侵犯，女童父母、叔父及祖母要求她不要出庭或給假口供，女童在開審前被母親帶回深圳，之後在庭上改口供，最終父親強姦罪不成立。

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