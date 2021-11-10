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尖東地產商聯會聖誕燈飾亮燈 影相打卡隨時贏自助餐等獎品
1 小時前
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尖沙咀尖東燈飾聖誕維港
尖東地產商聯會聖誕燈飾亮燈 影相打卡隨時贏自助餐等獎品
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尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米多媒體幕牆燈飾會獨家播放Disney+動畫。(鍾式明攝)

距離聖誕佳節尚餘44天，市面節慶氣氛漸濃，在尖東的招牌聖誕燈飾陸續亮燈，包括東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」，活動踏入第39年，今夜起開始同時亮起區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾，為節慶添歡樂。

聯會會員尖沙咀中心及帝國中心以新方式慶祝佳節到來，以由8.2萬顆變色LED圓點組成、總面積4,000平方米的多媒體幕牆燈飾會獨家播放Disney+ 六大品牌包括迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理頻道及Star的聖誕燈飾影片，帶來震撼視覺效果；麼地里今年的燈海將會帶大家走進Disney+的更大宇宙；南洋中心外牆掛上「V Love HK 」字眼，薑餅人手持氣球從天而降，向各位展示動感而歡欣的一面；永安廣場則有聖誕老人穿上溜冰鞋與薑餅人造型燈飾等。聖誕燈飾由今日起，每晚6時至11時亮燈至明年元旦，農曆新年燈飾明年1月17日起至2月16日，同樣每晚6時至11時亮燈；在平安夜、聖誕日、除夕、元旦、農曆年三十及農曆年初一之亮燈時間將稍為延長。

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聖誕燈飾由今日起，每晚6時至11時亮燈至明年元旦。(鍾式明攝)

影相打卡加Hashtag參賽

有靚景自然要影靚相，參加者只需以個人Facebook或Instagram帳戶上載2021年的尖東燈飾照片，hashtag #tstesharelove #tstesharejoy #tstelights2021 或#尖東燈飾2021，即可參加比賽，豐富獎品包括酒店自助晚餐餐券、下午茶餐券等，比賽即日起開始，明年1月2日截止。本月16日起，尖沙咀中心及帝國中心更有打卡有獎遊戲，同樣透過Facebook或Instagram帳戶(需設置為「公開」)上載尖沙咀中心及帝國中心(包括麼地里)的燈飾照片，並hashtag #TSTEFestive #SinoMalls2021及 #信和集團商場2021，即有機會贏取價值1,888元的獎品。

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「閃爍尖東耀香江」踏入第39年。(鍾式明攝)

尖東燈飾見證港近40載發展

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華表示，尖東的燈飾，見證近40來香港的發展，滿載幾代人回憶並每年為繁華的尖東添上歡欣氣氛，冀燈飾的光芒，不單照亮維港，並且用愛連繫大家，祝福每位香港朋友，為香港注入暖意與活力。

迎接佳節，唔少得聯會成員商戶提供折扣優惠，佳節優惠包括各大酒餐飲八折優惠，亦有商場推出會員積分現金券推廣優惠。

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尖東地產商聯會聖誕燈飾亮燈 影相打卡隨時贏自助餐等獎品

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佳節優惠包括各大酒店餐飲八折優惠。(鍾式明攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/尖東地產商聯會聖誕燈飾亮燈-影相打卡隨時贏自助餐等獎品-292657
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