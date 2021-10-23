尖沙咀消防綜合大樓搬遷工程復工 上月初港鐵隧道錄沉降超標

港鐵上月初發現尖沙咀消防局綜合大樓地盤沉降超標，並向政府要求停工。政府今日(26日)表示，搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路工程項目在鐵路保護區內的地基工程已獲准恢復進行。政府表示，估計有關沉降幅度在28毫米內，較停工指標超出20毫米，但沒有對相關鐵路隧道的結構安全構成影響，因此將停工指標調整至28毫米。



政府上月初公布，港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間的隧道內，其中一個監測點沉降紀錄達20.27毫米，輕微超逾預設停工指標的20毫米，上述項目在鐵路保護區內的地基工程當日已暫停。政府於兩日後公布有關情況，建築署、屋宇署及港鐵公司已視察和確認相關鐵路設施結構安全，機電署及港鐵公司亦已視察和確認鐵路運作安全。

地基工程今日恢復

政府發言人表示，工程承建商隨後向建築署提交事件報告，並建議採取適當的緩解措施，以及要求復工。相關政府部門與港鐵視察並確認結構安全，而且不會對有關設施結構及運作安全構成不良影響，以及鐵路狀況符合安全運作要求，政府昨日接納復工要求，相關工程並於今日恢復。

調整停工標準至28毫米

承建商會在完成建議的緩解措施後，包括加設地下灌漿帷幕及在樁柱周圍進行地下預灌漿，才繼續餘下的地基工程。承建商提交詳細的工程分析，估算沉降幅度在28毫米內，對相關鐵路隧道的結構安全不會造成影響。建築署及港鐵公司遂接納把鐵路隧道相關部分的預設暫時停工的監察指標調整為28毫米。港鐵公司表示，經調整的監察指標不會影響鐵路運作安全。

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