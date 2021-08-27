尼日利亞成首個推出數碼貨幣非洲國家

尼日利亞成為首個非洲國家推出官方數碼貨幣eNaira。eNaira等同傳統貨幣奈拉(NGN)。

尼日利亞中央銀行行長埃梅菲萊在發行數碼貨幣eNaira儀式上表示，外界反應及市場興趣濃厚，估計交易平台上已有33間銀行、2,000名客戶及120名商人成功登記。同時，尼日利亞發布了兩款數字貨幣錢包「eNaira speed wallet」與「eNaira merchant wallet」，已可以從 Google 和蘋果應用商店下載。

埃梅菲萊透露，已經向金融機構發行相等於2億奈拉的官方數碼貨幣，即約48萬美元。

尼日利亞總統料可令經濟得益

總統布哈里預計，使用官方數碼貨幣，10年內可令經濟有290億美元得益，令當地可以增加福利開支。

不過，專家認為，eNaira應用存在大量疑問，憂慮當地中央銀行相關政策的一致性。

尼日利亞央行於 2 月已宣布禁止加密貨幣交易。

多國加緊測試推出數碼貨幣

全球多個主要經濟體正在測試官方的數碼貨幣，中美洲島國巴哈馬，更於去年10月發行名為「沙幣」的央行數碼貨幣，成為全球首個發行數碼貨幣的國家，居民可以透過自己手機裡央行核准的電子錢包，在境內商店使用。中國已在國內多個試點測試數碼人民幣的應用。外電報道，瑞士及法國已經宣布進行歐洲首個跨境測試。

至於本港金管局亦已展開研究，探討在香港發行零售層面央行數碼貨幣(即「數碼港元」或e-HKD)的可行性。

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