尼日利亞約150名師生被武裝分子擄走

尼日利亞西北部一間寄宿學校被武裝分子闖入，約150名師生被綁架，27人獲救。

事發在當地星期一凌晨，警方指，一批持槍武裝分子翻越圍欄闖入卡杜納州一所寄宿中學，帶走約150學生和教師到森林，只有26名學生及1名教師獲救或逃脫，暫時不清楚被擄的師生被帶到甚麼地方，警方已展開救援行動，追蹤武裝分子。

據尼日利亞媒體引述校方負責人指，超過140人在今次襲擊事件中被綁架。教育部門表示，卡杜納州13間學校已接到通知，臨時關閉。

去年至今近2000師生被擄

當地自去年至今，已經發生多宗武裝分子劫持學生的事件，國際特赦組織(Amnesty International)估計，累計近2,000名師生被擄走，最大的單次綁架案發生於4月份從奇博克帶走 276 名女學生時，引發了國際社會的強烈抗議，雖然大部分學生通透過政府介入談判得以釋放，但仍有部分學生被劫持，人質或會遭受強姦、酷刑、強迫婚姻和皈依宗教，其中一些被賣為性奴隸。