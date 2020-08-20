Am730
Am730
Am730
Am730
News
尼日利亞約150名師生被武裝分子擄走
1 小時前
#Hashtags
尼日利亞武裝分子師生被擄
尼日利亞約150名師生被武裝分子擄走
news-images
尼日利亞約150名師生被武裝分子擄走。(資料圖片)

尼日利亞西北部一間寄宿學校被武裝分子闖入，約150名師生被綁架，27人獲救。

事發在當地星期一凌晨，警方指，一批持槍武裝分子翻越圍欄闖入卡杜納州一所寄宿中學，帶走約150學生和教師到森林，只有26名學生及1名教師獲救或逃脫，暫時不清楚被擄的師生被帶到甚麼地方，警方已展開救援行動，追蹤武裝分子。

據尼日利亞媒體引述校方負責人指，超過140人在今次襲擊事件中被綁架。教育部門表示，卡杜納州13間學校已接到通知，臨時關閉。

去年至今近2000師生被擄

當地自去年至今，已經發生多宗武裝分子劫持學生的事件，國際特赦組織(Amnesty International)估計，累計近2,000名師生被擄走，最大的單次綁架案發生於4月份從奇博克帶走 276 名女學生時，引發了國際社會的強烈抗議，雖然大部分學生通透過政府介入談判得以釋放，但仍有部分學生被劫持，人質或會遭受強姦、酷刑、強迫婚姻和皈依宗教，其中一些被賣為性奴隸。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/尼日利亞約150名師生被武裝分子擄走-274691
#Hashtags
尼日利亞武裝分子師生被擄
Am730

愛國者治港｜獲委任資審會成員　梁愛詩：民主派退黨不等於合資格

國際突發｜俄羅斯客機堪察加半島墮海 機上28人生死未知

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
愛國者治港｜獲委任資審會成員　梁愛詩：民主派退黨不等於合資格
Am730
Am730
國際突發｜俄羅斯客機堪察加半島墮海 機上28人生死未知
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多