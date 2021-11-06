尼日爾草棚幼兒園起火 26小童葬火海

非洲國家尼日爾一間幼兒園周一(8日)發生火警， 26名小童死亡，13名小童受傷。

事發於尼日爾馬拉迪地區一間由稻草及木材搭建的幼兒園。市長Chaibou Aboubacar表示，「學童年齡多介於5至6歲之間，目前至少有26死、13傷，其中4人傷勢嚴重」。

該區域教育單位主官Maman Hdi表示，目前尚無法說明起火原因，但當局已宣布馬拉迪全市停課3天，以表哀悼。

政府宣布禁以稻草蓋教室屋頂

然而，這宗意外已是當地今年第二宗校園火災，今年4月首都尼阿美一間小學起火，有20名學童被燒死。隨著火災意外頻傳，尼日爾政府也在今次意外後，於周一(8日)禁止以稻草覆蓋幼兒園教室屋頂。

尼日教師工會秘書長Issoufou Arzika表示，8日這場大火「摧毀」了馬拉迪的學校。他指出，他的工會在尼阿美學校大火之後，已提醒官員注意草棚及木棚的危險性，並讓他直言「在樹下上課比在草棚裡上課還要好，草棚已經成為學生的墳場」。

由於資金短缺，為解決學校建築短缺問題，尼日爾許多教室都是用木頭、稻草或是鐵皮臨時搭建而成，甚至有時候學童還得坐在地上上課。