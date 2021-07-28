局勢危急 美歐無意煞停撤軍 塔利班奪阿富汗6城市

自從美國和北約等陸續從阿富汗撤軍後，當地塔利班武裝分子趁機攻佔各城鎮，周日先攻下3個城市，昨日又佔據一個，短短一星期內已有6個省的首府落入塔利班的手中。在沒有西方軍事支持下，阿富汗政府岌岌可危，但美國官員透露，將按計劃本月底前完成撤軍。德國也指不會派兵重返被塔利班佔據的昆都士，德國士兵曾在該處駐守了10年，在那裡戰鬥犧牲的德軍數目是二戰以來最多。



塔利班周日一天內攻佔3個省的首府，包括北部重要戰略城市昆都士，以及薩爾普勒市和塔盧坎市，昨早又在社交網稱已佔據薩曼甘省首府艾巴克。該組織上周五和上周六24小時內已攻陷南部尼姆魯茲首府扎蘭季和北部朱茲詹省首府希比爾甘。昆都士省議會議員稱，塔利班控制了首府的首長辦公室、警察總部和監獄，並於市內主要廣場的警局豎起塔利班旗幟。昆都士有逾34萬人口，是運送物資到北部及首都喀布爾的主要通道。

4大城市陷戰鬥 最少27兒童死亡

在南部最大城市拉什卡爾加、全國第二大城市坎大哈和赫拉特，政府軍與塔利班仍陷激戰，塔利班並稱正攻擊北部最大城市馬扎里沙里夫。聯合國已警告不會承認塔利班佔領阿國，另外聯合國兒童基金會昨稱，過去3天最少27名兒童死於各地戰火。美國前總統特朗普去年在阿富汗政府無參與下，與塔利班達成停火協議，美軍今年5月撤走，其後拜登上台，並在4月宣布於9月11日前全面撤軍，北約也跟隨。