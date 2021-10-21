屈臣氏蒸餾水向殘疾運動員家人頒獎項 陳浩源稱家是避風港

本港殘疾運動員在國際比賽上的成績一向不俗，除了努力不懈的訓練外，家人在背後的支持相信是動力泉源。東京殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源就表示，母親一直支持他，令他視家為自己的避風港。

陳浩源出席活動時感謝母親的支持，他表示，自己一直希望能奪取好成績，報答母親的支持和照顧。他又指，自己身為殘疾人士，生活中難免會有困難，或者遇到不平等的事，但當他回到家中與母親吃一頓飯，便能重新出發，直言家是他的避風港。陳媽媽則表示，兒子樂觀積極的性格，相信就算沒有成為輪椅羽毛球運動員，最後也能重新站起來。她又指，為兒子可在他夢想中的殘奧舞台發光發熱感到驕傲，希望兒子的經歷可啟發更多家長讓殘疾子女追夢。

父母代筆做功課 張家棟稱感幸福

2019香港硬地滾球學校聯賽冠軍張家棟，是26週出生的早產嬰兒，由於腦部受損，出生時被發現患有大腦麻痺，未能自行控制及協調肌肉，生活的大小事也要父母的照顧。張爸爸表示，家棟要同時兼顧運動和學業，於是他和妻子分別負責打點兒子運動和學業的事；自己亦因在比賽中為兒子操控輪椅，讓兒子能順利投球，在學術以外也與兒子有不同的共同話題。張家棟則感謝父母的支持，又稱感到幸福，因父母各方面都支持他，特別是自己不能書寫，要由父母代筆完成功課。他亦放眼未來的比賽，「希望在11月尾的亞洲青年賽可以獲得好成績，證明自己的能力，使父母的心機不會白費。」

女兒醉心硬地滾球 郭海瑩父母全身投入

郭海瑩是北京2008殘疾人奧運會硬地滾球BC2級個人賽金牌得主，她在10個月大時被確診為大腦痙攣，大部分自理活動亦需人協助，但她沒有放棄自己，刻苦練習硬地滾球，並於2000年入選港隊出外比賽。郭海瑩的父母因為女兒對硬地滾球的熱愛，也開始接觸此項目，郭媽媽辭去工作，全職照顧女兒，並考取裁判資格，郭爸爸更擔任港隊教練，與女兒並肩作戰。他憶述，自己曾經直斥女兒不足，令她淚灑當場，但他相信女兒會理解自己在隊中的角色。郭海瑩則指父母的支持，令她有力量打好每場比賽。

屈臣氏蒸餾水就向這3位殘疾運動員的父母頒發「運動員的最強後盾」獎座，以表敬意。另外，該公司早前亦推出東京殘奧紀念版蒸餾水，每售出一枝，屈臣氏便會捐出一元，兩星期便籌得20萬元，全數款項將會捐予香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，支援殘疾運動員的地區發展。