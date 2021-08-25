屋宇署中學生廣播劇比賽2021得獎名單出爐

上半年受到疫情影響，學生回校上課的時間減少，卻不能降低他們對戲劇的熱情。以往屋宇署每年都會舉辦中學生話劇比賽，但今年為確保師生可以保持適當社交距離，決定將比賽移至大氣電波，首次改為舉辦「屋宇署中學生廣播劇比賽2021」，作品以不同形式呈現。此活動旨在讓同學透過參與及籌備比賽，加深對樓宇安全的認識，亦可以利用輕鬆生動作品引起公眾對樓宇安全的關注。今年的比賽共有37間學校參加，競爭非常激烈。

屋宇署代表及得獎學校早前接受電台主持「啤梨」葉文輝訪問，分別分享是次活動之目的、樓宇安全之重要性和廣播劇創作的難忘經歷。連同得獎作品，一同於九月內一連四個星期三透過新城知訊台於《梨事會》節目內播放。

屋宇署代表於接受電台訪問時指，今年的參賽作品質素十分高，而且同學對樓宇安全亦有一定認識。而今年參賽題目受到疫情影響，作品主題比以往廣泛，由渠管健康至僭建物、劏房及消防安全等主題都受到同學關注。

冠軍隊伍—五旬節林漢光中學的作品提到因樓宇日久失修而出現的各種樓宇安全問題，亦成為網上投票最受歡迎的作品；亞軍—救恩書院就以業主胡亂劏房所引發的憂患為題；而季軍—天主教培聖中學則提及胡亂裝修對樓宇的影響。得獎隊伍亦於節目中大談創作經過及分享感受。訪問片段及得獎作品已上傳至屋宇署YouTube頻道，以供大眾重溫：https://bit.ly/3hZB7U9

屋宇署中學生廣播劇比賽2021得獎名單

冠軍：五旬節林漢光中學

亞軍：救恩書院

季軍：天主教培聖中學

優異奬：天主教母佑會蕭明中學及聖公會鄧肇堅中學

最佳男播音員：鄧釗洋（天主教培聖中學）

最佳女播音員：朱涓（五旬節林漢光中學）

最佳編劇：金熹荍、陳珈汶、陳嘉婷（天主教母佑會蕭明中學）

最佳製作：蘇芷瑩、姚志希（救恩書院）

網上投票最受歡迎：五旬節林漢光中學