屋宇署樓宇安全學生大使計劃 2021

「網上水泥工作坊」是本年度「樓宇安全學生大使計劃」其中一個節目，旨在提升樓宇安全學生大使和大眾對水泥的認識和樓宇安全的關注，並希望藉此讓學生大使明白須在日常生活關注樓宇的小問題，才能避免日後變成大問題，貫徹屋宇署「嗱嗱嗱，樓嘅嘢，唔少嘢」的年度主題。

網上水泥工作坊 樓宇安全知識level up

透過網上水泥工作坊的一連串互動活動，提升學生對樓宇安全的認識及群體協作的能力，期望他們日後可同心協力為香港建造成一個更安全、優質和可持續的宜居城市。網上水泥工作坊的水泥模具及材料由專業水泥導師準備，並拍攝了一條「水泥產品製作短片」讓學生大使跟著步驟製作水泥作品。除此之外，學生大使須觀看由屋宇署製作的「樓宇安全學生大使計劃2021」簡介短片，內容包括簡介樓宇安全學生大使計劃2021及屋宇署工作簡介以認識屋宇署的職責及主要服務。

水泥作品同你「CHECK」

於「網上水泥工作坊」舉辦當天，負責老師指導學生大使瀏覽屋宇署YOUTUBE頻道「BDGOVHK」中的兩條短片，製作指定「CHECK」水泥作品。完成水泥作品後，學生大使可應用早前派發的迎新禮品包內的樓宇安全鑑貌辨色小錦囊、樓宇安全通訊和屋宇署網站內的樓宇安全資訊，了解樓宇安全小知識並找出一幢需要定期檢查和保養的樓宇（例如有：排水渠管、窗戶等問題），帶同水泥作品於該地方拍照，示意該處可能有需要「CHECK」。完成拍照後，每位學生大使為水泥作品相片創作不少於150字作品簡介，內容應以預防勝於治療以配合樓宇安全訊息的角度出發，以參加「泥泥泥，Check啱位Challenge」比賽。

「泥泥泥，Check啱位Challenge」比賽獎品豐富

為了令學生大使更享受和投入是次活動，比賽設有不同獎項，由屋宇署人員審視及篩選作品。獎項包括「樓宇安全 Check 啱位」金獎、最佳構圖及網上最受歡迎獎，大眾亦可以於10月8日至14日在香港教育城網站投票和支持心目中最喜歡的「網上最受歡迎獎」。完成整個「樓宇安全學生大使計劃」後，學生大使可獲贈港幣800元書券及證書作獎勵，所屬學校亦將獲贈港幣 1,000 元書券及感謝狀。