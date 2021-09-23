展示戰力｜珠海航展開幕 殲20換國產引擎亮相

俗稱「珠海航展」的中國國際航空航天博覽會昨在廣東珠海開幕，近40個國家和地區約700家企業展出的數千件展品當中，最矚目的必然是中國航空工業集團研製的各款主力戰機，其中捨俄製引擎裝上國產「太行」引擎的中國新一代隱形戰機、改進型殲20(圖1)，首度公開亮相即展示大仰角躍升、高速低空盤旋等戰術動作，大騷殲20的低空飛行能力和優越性能。

珠海航展開幕後，中國空軍八一飛行表演隊和中國空軍航空大學紅鷹飛行表演隊，分別駕駛殲10戰機和教8教練機進行飛行表演。同日有飛行表演的包括改進型殲20、教10教練機、翼龍II無人機及AG600「鯤龍」國產大型水陸兩棲飛機等，是它們首次在公眾前「騷肌」，其中AG600展示其強大滅火能力，向目標投放9噸水，為現場帶來一些清涼。

靜態展出的戰機當中，首次參展的包括無偵7、無偵8無人偵察機、殲16D電子戰機(圖2)、攻擊11無人作戰機等。其中攻擊11具優秀隱身能力，擁有兩個機腹彈艙，可攜帶4枚小型導引炸彈。無偵7被譽為中國版「全球鷹」(美軍無人偵察機)，可搭載多種偵察設備，而且速度比「全球鷹」更快，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。

加快製新型戰略打擊武器

對於中國空軍未來發展，殲20總設計師楊偉表示，中國航空工業集團會持續提升轟6系列轟炸機的能力，加快研製新型戰略打擊武器，進一步提升軍隊空基遠程戰略打擊能力，並會全面構築隱形/反隱形制空作戰裝備體系，以及進一步提升複雜電磁環境下防區外遠端打擊能力等。

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