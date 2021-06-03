屯赤隧道｜元朗天水圍8條路線20日起行屯赤

再多8條路線行屯赤隧道！龍運巴士公布屯門赤鱲角隧道第二階段巴士路線調整的最新安排，6月20日凌晨起，A36、A37、E36、E36A(全新開辦)、E37、NA36、NA37、N30號，共8條來往元朗/天水圍至機場/東涌的路線途經屯赤隧道。龍運表示，會加派外勤人員到主要站點協助乘客，並在各個巴士站張貼乘客通告，方便乘客了解路線及站位調動。

龍運表示，自屯赤隧道通車後，運作大致良好，經運輸署批准，落實第二階段8條元朗及天水圍區巴士路線的服務調整安排，元朗和天水圍區的機場巴士「A」線只需約15分鐘便抵達屯赤隧道轉車站，再行駛約10分鐘便可到達機場。而其中A36線會加密班次，上午繁忙時間班次會由30至60分鐘一班車，加密至15至20分鐘一班，並把原於朗屏站的總站遷往錦上路站。搬遷總站的還有A37線，由原先的洪水橋(洪元路)總站遷往朗屏站，因應行車路程減省，上述「A」線的車費均有所下調，由每程27.7元下調至18.9元。

「E」線方面，除全新開辦E36A線，亦重組E34B和E34A成分別E36及E37線，3條路線全程車費13.9元。詳情可參閱：http://www.lwb.hk/tc/news/press/archives/news20210602705.html