屯門中學生伙黑幫趁午飯襲擊兩同學 4男被捕

屯門一間中學早前有兩名學生於午飯時在學校附近被襲，警方今日(3日)拘捕四名涉案男子，包括被襲學生的同學，涉以三合會人士身分行事。所有被捕人士正被扣留調查。

被襲學生曾與同學發生爭執

警方前日(1日)接獲學校職員報案，指稱校內兩名分別16歲及18歲的男學生在校外午飯時被人襲擊。屯門警區反三合會行動組人員接手調查，經調查後，相信其中一名受害人早前跟校內另一名男學生爭執，該名男學生遂於午飯時間連同另外三名男子在學校附近截停並以手腳襲擊受害人，而受害人的同學嘗試制止時同被襲。

四名涉案男子在施襲後逃去。警員同日在區內拘捕四名本地男子，年齡介乎15至20歲，涉嫌「以三合會人士身分行事」，並檢獲懷疑為被捕男子犯案時身穿的衣物。

警方重申對於欺凌案件是零容忍，並會繼續打擊任何涉及暴力和三合會活動的罪行。根據《社團條例》，任何人如屬三合會社團既成員，或以三合會社團成員身分行事，或參加三合會社團既集會，一經定罪，最高刑罰可判處罰款25萬元及監禁7年。