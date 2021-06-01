屯門倫常命案 夫涉斬死妻子墮樓亡

屯門發生倫常命案，一對結婚逾40年、逾60歲的夫婦死亡。有人疑趁妻子熟睡期間，用菜刀斬向對方，之後再畏罪跳樓。警方初步調查，涉事家庭無家暴紀錄，現場亦無遺書，正調查犯案動機，將循死者感情關係、身體精神健康、財務狀況等方向調查，案件列作自殺及謀殺案處理。

兩名死者為夫婦關係，男死者66歲姓梁，已退休，60歲姓符女死者為公務員，據報任評稅主任，二人沒有兒女，於2016年起租住涉事單位。現場為屯門市廣場第四座，昨凌晨3時40分，警方接報一名男子從高處墮下，倒臥大廈平台當場不治。警方根據資料，登上一高層單位調查，當時單位鐵閘關上但大門虛掩，警員入屋後，發現一名女子昏迷房間床上，頸部喉嚨位置和面部等各有分別2.5至10厘米的傷口，懷疑行兇用的菜刀則放在女死者頭部附近，女子送往屯門醫院後證實不治。

屯門警區助理指揮官林慶璋稱，初步調查相信是男事主傷害熟睡妻子後畏罪，再從單位墮樓。涉事單位400方呎，擺設整齊，無搜掠等可疑痕跡。單位客廳窗花被拆除，與男死者墮樓位置吻合。根據警方資料，涉事家庭無家庭暴力紀錄，行兇動機有待調查。案件由屯門警區重案組接手調查。