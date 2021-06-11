更新｜屯門市廣場男子墮樓亡 警登門揭女子伏屍睡房

【15:50更新】屯門警區助理指揮官(刑事)林慶璋稱，警方到場後登上66歲梁姓男死者位於屯門市廣場第四座的高層寓所調查，發現鐵閘關閉但沒有上鎖、大門虛掩，及後發現60歲符姓女死者在睡房滿布大量血迹的床上昏迷，送院搶救後不治。他透露，女死者被發現時喉嚨、眉心和下唇分別有刀傷，頭部旁邊有一把長約30厘米的染血菜刀。

林慶璋又指，兩人為40多年夫妻關係、沒有子女，男死者生前無業、女死者為現職公務員，兩人關係一直良好恩愛、近期沒有衝突，現場調查發現單位沒有打鬥或有人闖入痕迹，但男死者墮樓位置的窗戶窗花被拆除，相信有人趁妻子熟睡時以菜刀斬殺對方，其後畏罪墮樓。警方在現場未有檢獲遺書，正調查男死者行兇動機，包括循感情關係、身體和精神健康、財務狀況等方向調查。

【10:59更新】屯門一個屋苑揭發一宗兇殺及自殺雙屍命案，今日(14日)凌晨約3時40分，一名67歲男子從高處墮下屯門市廣場第四座平台，警員接報到場及檢驗後，證實男子不治。警方在清晨時分根據資料，登上一個單位調查，惟拍門沒有反應，破門入屋後再發現一名60歲女子昏迷，惜送院後證實不治。

兩名死者關係和事件原因有待調查，據了解，兩人為夫妻關係。現場消息指，女死者被發現時倒臥在睡房床上，身上疑有刀傷，但現場未見有遺書。

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