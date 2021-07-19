屯門康健中心料明年5月起營運 位處玫瑰花園商場佔地1500平方米

政府擬全港18區設立地區康健中心，冀透過醫社合作及公私營合作模式，提供基層醫療健康服務，屯門區料將成為第三個地區設康健中心。食衛局公布，基督教香港信義會以約3.29億元投得屯門地區康健中心的營運合約，目標於明年5月開始營運，合約期為3年。

提供慢性病管理及復康服務

屯門地區康健中心的主中心將設於屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園商場1樓，總面積約1,500平方米，每周六天、每天10小時運作，主要提供健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康服務等服務，營運機構亦將於屯門區內設立多個分區附屬中心。

黃大仙康健中心料明年6月運作

全港首個地區康健中心位於葵青區，於前年9月成立，由葵青安全社區健康城市協會營運；今年6月深水埗地區康健中心亦投入服務，由聖雅各福群會負責營運。當局目標於明年5月和6月啟用屯門和黃大仙的中心，並正就荃灣、南區、元朗的中心進行諮詢及招標工作。另外，全港11個地區康健站將於今年第4季投入服務。

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