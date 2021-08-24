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屯門快艇意外 兩男墮海一死一失蹤 揭懷疑偷渡 教唆偷渡拘2女
2 小時前
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屯門快艇意外偷渡
屯門快艇意外 兩男墮海一死一失蹤 揭懷疑偷渡 教唆偷渡拘2女

屯門發生快艇意外有人墮海。一名女子報案稱，其男友在龍鼓灘路海灘對出「游夜水」疑遇溺失蹤，警方接報到場揭發有人涉嫌非法入境。據指，快艇上有3男2女，當中兩名男子一死一失蹤，兩名女子被捕，其中一人涉非法入境，警方正追緝艇家。
 

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(圖1)涉事快艇擱淺岸邊。
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(圖2)一名女子報稱不適送院。
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(圖3)男子在快艇上證實不治，由仵工運走。

艇家事發後疑逃離現場，42歲姓周男子則失蹤，周是24歲姓王報案女子的男友，二人同居於公屋單位，王女持行街紙；至於死者為39歲姓陳男子，而另一名36歲姓鄭女子，疑為非法入境者，王女與鄭女涉嫌協助或教唆非法入境，以及非法入境被捕。王女報稱不適須送院。

事發於昨凌晨零時50分，警方接獲一名女子報案，聲稱其男朋友與3名友人在龍鼓灘游夜水時，疑遇溺失蹤，水警、消防船及政府飛行服務隊直升機接報到場在海面搜索，並發現一艘快艇在岸邊，39歲姓陳紋身男子在船尾昏迷，其後證實死亡。現場還有兩名分別姓鄭和姓王女子。

仵工昨清晨將船上遺體抬走，消防船繼續搜索失蹤姓周男子。現場遺下一些個人財物、黑色手袋及救生衣等。涉事快艇長約7米，艇身沒有髹上註冊號碼，查無登記資料。警方不排除有人乘快艇非法出入境。

警方經初步調查後，懷疑有人乘坐快艇企圖偷渡但途中遇上風浪觸礁，有2名男子墮海，其中1名男子由艇家救起時已經昏迷，艇家將兩名女子載至龍鼓灘沙灘後逕自逃去。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/屯門快艇意外-兩男墮海一死一失蹤-揭懷疑偷渡-教唆偷渡拘2女-282173
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