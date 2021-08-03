屯門謀殺案30歲男子被捕 警料雙方互不認識

屯門昨晚發生謀殺案，一名70歲男子身中多刀倒臥地上，警方拘捕一名30歲男子涉嫌與案件有關。警方相信兩人並不認識，並在附近一個男廁發現有血跡及染血的鞋印，會從多方面調查事件，包括被捕男子精神狀況及習慣，以及案發前雙方有否發生衝突等，案件交由屯門警區重案組調查。

死者身上多處刀傷部分深至見骨

死者姓張(70歲)，在屯門居住及在肉檔工作，被發現身上多處刀傷，包括頭部、頸部、耳部的周圍等，部分深至見骨，救護員到場後證實死亡。被捕男子姓孟(30歲)，同樣在屯門居住，報稱無業，並無精神病紀錄。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋表示，昨晚近9時接獲途人報案，指海珠路遊樂場涼亭內，有一名男子倒卧地上，身上多處傷痕及血跡失去知覺，其後警方在現場附近發現一名男子在雨中跑步，上前截查時男子逃走。林慶璋指，男子所揹的背包露出懷疑刀柄，追截警員一度擎槍警告。

廁格發現大量血跡鞋印與被捕男子相同

警方在他的背包中搜出摺刀、軍刀及斧頭等三把染有血跡的利器，又發現男子的頸及雙手亦有刀傷，遂將他拘捕並送院治理。警方在附近公廁發現一個廁格有大量血跡，鞋印與被捕男子相同，相信有人曾在廁格內自殘。

相關新聞：

屯門七旬漢倒斃公園 一男子涉謀殺被捕